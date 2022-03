La CEDEAO donne des nouvelles de l’ex-président du Burkina Faso, Roch Kaboré

Lors de sa visite dans le pays, la délégation a également réussi à s’entretenir avec le président déchu, Roch Kaboré. « Nous avons pu le rencontrer et échanger avec lui », a indiqué la cheffe de la délégation de la CEDEAO Shirley Ayorkor Botchway. « Il est bien portant et dans un bon état d’esprit », a-t-elle poursuivi dans sa déclaration.

