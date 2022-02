La CEDEAO condamne « l’invasion » de l’Ukraine par la Russie et appelle au dialogue

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a réagi face à la situation de guerre en Ukraine et a appelé à la fin des combats et au dialogue entre la Russie et l’Ukraine.

Alors que la Russie a entamé une opération militaire en Ukraine et que les combats font rage dans le pays, plusieurs pays et organisation ont appelé à la fin de combats pour des pourparlers entre Moscou et Kiev. A l’instar de l’Union africaine, la CEDEAO a également décidé de ne pas rester muette à la situation. Dans un communiqué, elle a lancé un appel au dialogue tout en appelant à la fin des combats.

« La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) suit avec une grande inquiétude l’invasion militaire de la République d’Ukraine par la Russie qui a fait des victimes humaines, notamment parmi les civils. La CEDEAO condamne fortement cette action et appelle les deux parties à cesser les combats et à utiliser le dialogue pour résoudre leurs différends dans l’intérêt de la paix dans cette région », indique l’organisation dans un communiqué.

« La CEDEAO demande à toutes les parties d’assurer la sécurité des citoyens de tous les citoyens de ses États membres vivant en Ukraine », indique le document. Il faut noter que dans sa déclaration, l’organisation fait usage du terme « invasion » pour parler de l’opération russe en Ukraine, s’alignant ainsi sur la position des occidentaux.