La Campagne « Jésus Sauve Afrique » au Bénin : un festival de miracles et solidarité

Lancée le 8 novembre au Bénin, la campagne « Jésus Sauve Afrique », sous l’égide de l’Apôtre Mohammed SANOGO et du Ministère Messages de Vie, a marqué le pays de son empreinte spirituelle et sociale. Traversant le Bénin du nord au sud, cette initiative a généré une série de miracles, de libérations et de bénédictions.

De Parakou à Bohicon, en passant par Cotonou et se concluant à Abomey-Calavi, la campagne a rassemblé d’importantes foules, attirées par le bouche-à-oreille, les caravanes de mobilisation et une intense couverture médiatique. Des participants de pays voisins et d’ailleurs étaient également présents.

Chaque soirée de la croisade a été ponctuée de phénomènes extraordinaires : guérison des sourds, des aveugles et disparition de maladies. Ce débordement de grâces a surpris même les plus sceptiques.

Au-delà de la prédication, la campagne a inclus des actions sociales significatives. Environ 140 millions de Francs CFA de dons médicaux ont été distribués. Des milliers de personnes ont bénéficié de consultations gratuites, et 100 individus ont reçu des opérations de la cataracte sans frais.

Les rencontres avec les dirigeants locaux ont renforcé l’impact social de l’événement. L’Apôtre SANOGO a interagi avec des Rois régionaux et des personnalités influentes, et une conférence à Cotonou a rassemblé près de 2000 leaders de différents secteurs.

Les autorités béninoises sont remerciées pour avoir autorisé la croisade, et la communauté chrétienne locale a joué un rôle crucial en appuyant l’initiative avec leur temps et talents.

Ainsi, la campagne « Jésus Sauve Afrique » a non seulement enrichi spirituellement, mais a aussi stimulé un changement social, prouvant que la foi peut être une force motrice pour la solidarité et la guérison.