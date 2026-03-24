La CAF efface les photos du sacre du Sénégal à la CAN 2025

Le 18 janvier 2026, le Sénégal a été sacré vainqueur de la CAN 2025. Les Lions de la Téranga sont rentrés au pays avec une deuxième étoile et des scènes de liesse ont suivi. La finale, disputée face au Maroc, s’est achevée sur un succès sénégalais 1-0 après prolongations, le seul but ayant été inscrit à la 94e minute. Deux mois plus tard, la situation a pris un tournant radical.

Le 17 mars 2026, la commission d’appel de la CAF a annulé le titre attribué au Sénégal et déclaré le Maroc champion d’Afrique, en officialisant un score de 3-0. Selon la décision, il s’agit d’une réattribution du trophée intervenue en dehors du terrain.

La controverse a débuté à la 91e minute de la finale, lorsqu’un penalty en faveur du Maroc a été sifflé. Les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pendant environ douze minutes sans obtenir d’autorisation de l’arbitre.

La CAF a estimé que ce départ non autorisé constituait un abandon au regard de ses règlements, en s’appuyant sur les articles 82 et 84. La fédération continentale a alors fait enregistrer le match sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, entraînant le transfert du titre.

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Sur son site officiel, la CAF a retiré toutes les photographies liées au sacre sénégalais : clichés de la remise du trophée, images de célébration et portraits des joueurs avec la coupe ont été supprimés.

À la place, les visuels du Maroc ont été publiés.

La Fédération sénégalaise de football a déposé un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Elle dispose d’un délai de 15 jours pour formaliser son appel.

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