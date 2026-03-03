Kylian Mbappé sur Instagram : « Il ne s’agit que de travail » pendant sa récupération

Kylian Mbappé est indisponible au Real Madrid en raison d’une entorse au genou, annonce officielle du club ce lundi. Blessé depuis plusieurs mois et contraint de marquer une pause pour soulager ses douleurs, l’attaquant n’a pas de date de retour communiquée et a regagné Paris avec son staff médical pour des bilans complémentaires. L’absence du joueur alimente les critiques à l’égard du service médical madrilène, pointé par certains observateurs après une série de blessures au sein de l’équipe.

Cette indisponibilité pèse sportivement : sur les sept rencontres disputées sans lui, le Real Madrid a signé quatre victoires et essuyé trois défaites, soit un taux de succès de 57 %. Le club se contente pour l’instant d’un diagnostic d’entorse au genou sans calendrier précis de réintégration, tandis que les supporters suivent de près l’évolution de l’état physique du joueur.

Selon une dépêche de l’AFP datée du 2 mars, Mbappé est retourné à Paris accompagné de son staff médical pour « faire un point précis sur l’évolution » de sa blessure. Le bilan communiqué après ces contrôles indique qu’aucune intervention chirurgicale n’est envisagée « à ce stade ». L’entraîneur Álvaro Arbeloa a tenu à rassurer en insistant sur la nécessité d’un retour progressif et sécurisé : « Ce que nous voulons maintenant, c’est qu’il se remette de ses douleurs pour qu’il revienne à 100 %, avec confiance et la plus grande sécurité possible, lorsqu’il sera complètement rétabli », a-t-il déclaré.

Kylian Mbappé, un retour encadré pour soigner son genou

La période récente n’est pas la première où la forme physique de l’attaquant suscite des débats. Il y a quelques mois, Mbappé avait été écarté en raison d’une inflammation à la cheville et avait été contraint de renoncer à un déplacement avec l’équipe de France en Azerbaïdjan. La situation a pris une tournure polémique lorsque des images l’ont montré à Dubaï, notamment à l’hôtel Atlantis The Royal et dans un club de padel, alors que son indisponibilité était annoncée.

Du côté des Bleus, la chronologie donnée au public était différente : des examens médicaux complémentaires étaient prévus au moment des communications officielles, et le staff a rappelé que, dès que le joueur était revenu en Espagne, le suivi médical relevait des responsabilités du club madrilène. Les responsables de la sélection nationale ont affirmé avoir rendu compte « la vérité à l’instant T », en précisant que Mbappé se plaignait déjà de douleurs à la cheville après le match contre l’Ukraine et que son absence répondait à des besoins de soins réels.

Malgré les critiques dirigées vers le service médical du Real, le joueur affiche une implication active dans sa rééducation. Sur sa story Instagram, il a publié des images de séance en salle de sport, accompagné de deux médecins du club, et a légendé ces publications par la mention « Il ne s’agit que de travail », témoignant de son engagement dans le processus de remise en condition.