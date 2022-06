Kylian Mbappe: l’international lance sa société de production à Los Angeles

Kylian Mbappe, l’attaquant du Paris Saint-Germain, bientôt producteur de ses films et séries. Il vient de signer un accord de partenariat avec l’agence de représentation américaine WME afin de lancer sa société de production dénommée Zebra Valley. L’information a été rendue sur Twitter par l’agence.

L’agence américaine WME Sports a annoncé sur Twitter ce mercredi 15 juin 2022 avoir signé un partenariat avec l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé pour que le Français de 23 ans lance sa société de production, Zebra Valley. A en croire les informations du média The Hollywood Reporter, la société de l’international tricolore sera basée à Los Angeles aux Etats-Unis et aura pour but de créer du contenu autour du sport, de la culture, de la musique, des technologies et des jeux vidéo. « WME Sports est fier d’annoncer que nous avons signé la star internationale du football, Kylian Mbappé, et sa société de divertissement, Zebra Valley. Bienvenue dans la famille Kylian Mbappé », a posté l’agence sur son compte Twitter.

WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley.



Welcome to the family, @KMbappe! pic.twitter.com/JIp8thNYeo — WME Sports (@WME_Sports) June 15, 2022

L’objectif principal de ce projet, selon le joueur est « d’aider les jeunes à trouver leur voie ». Le media américain a ajouté que la société de Mbappe « cherchera à générer un dialogue entre les communautés mondiales en racontant des histoires universelles ». Dans cette optique, WME Sports «ciblera les marques et les plateformes qui cherchent à approfondir leur engagement auprès des consommateurs en mettent l’accent sur le contenu multiplateforme dans un monde diversifié et multiculturel. »