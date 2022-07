Kylian Mbappé lève l’équivoque sur sa nationalité : « Je ne suis pas Camerounais »

Au détour d’une récente interview, accordée au site 90minutes, Wilfried Mbappé, le père de l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG), a dénoncé la cupidité de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), au moment, où son fils était dans l’ombre et avait besoin de l’assistance de la faîtière du sport-roi du pays. Cette déclaration vient d’être confirmée par Kylian Mbappé. « Je ne suis pas Camerounais », je suis Français et resterai Français », a martelé le footballeur.

L’international français, d’origine camerounaise, n’y est pas allé du dos de la cuillère, en opinant sur la question, relative à ses origines. Dans un récent entretien, corroborant des précédents dires de son père, Wilfried Mbappé, à 90minutes, le célèbre attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a levé l’équivoque, par rapport à l’étiquette que certaines personnes lui colle, en termes de nationalité.

« Je suis Français et resterai Français »

Certes, Kylian Mbappé a une origine camerounaise. Au-delà, affirme le joueur, il se sent plus Français que Camerounais. La raison de cette prise de position ou de ce choix, l’athlète va la chercher dans la façon, dont le pays d’origine de son père l’a traité, au moment, où il avait eu besoin de l’assistance de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Sans ambages, Kylian Mbappé déclare que « je ne suis pas Camerounais. »

Pour appuyer ses propos, le footballeur révèle que la faîtière du football du pays leur avait réclamé une grosse somme d’argent, avant son intégration au sein des Lions Indomptables. « Une grosse somme d’argent nous a été demandée pour être admis dans l’équipe. », dit-il. Ce fait, avoue-t-il, a suscité l’ire de son géniteur, qui s’est, par la suite, battu, pour son intégration dans les rangs de l’équipe de France.

Selon Kylian, aujourd’hui qu’il fait la pluie et le beau temps, en devenant le joueur le plus cher du monde, les « siens » cherchent à lui coller l’étiquette de Camerounais, ce que la célébrité des terrains n’est, visiblement, pas près d’accepter. « Aujourd’hui, je suis le joueur le plus cher du monde. Le Cameroun fait appel à moi, ils m’attribuent une nationalité, qui n’est pas la mienne. Je suis Français et resterai Français. », a martelé le plus populaire des artificiers de France.