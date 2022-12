Kylian Mbappé: « Je ne peux pas renier mes origines » camerounaises et algériennes

Même s’il est de nationalité française comme il l’affiche fièrement, Kylian Mbappé n’a jamais renié ses origines africaines. Et l’attaquant du PSG ne rate jamais une occasion pour le faire savoir.

La France ou au moins la sélection française s’est vraiment offert le jackpot. Né d’un père camerounais et d’une mère algérienne, Kylian Mbappé a opté pour la nationalité de son pays d’adoption. Un choix qui profite grandement à la nation tricolore puisque le natif de Bondy fait tout gagner aux Bleus.

Grand artisan de la Coupe du monde 2018 remportée par les Français, l’attaquant du PSG semble également parti pour donner à son pays de naissance sa troisième couronne mondiale. Le Parisien s’est d’ailleurs idéalement signalé avec un doublé retentissant face à la Pologne (3-1), le weekend dernier au Mondial 2022.

De grandes performances qui font forcément des jaloux…….au Cameroun et en Algérie. Beaucoup vont jusqu’à estimer que le joueur de 23 ans a renié ses origines pour traîner une nationalité qui n’a jamais été la sienne. Des critiques qui ne font cependant pas ni chaud ni froid à Mbappé. L’ancien Monégasque se dit fier de jouer et de gagner des titres pour la France. Cependant, le Bondynois assure ne jamais renier ses origines camerounaises et algériennes qui sont une partie de lui.

« Le Cameroun et l’Algérie font partie de moi. Je les soutiens tous les deux. Ma nationalité est française, mais mes origines sont algériennes et camerounaises. Je ne peux pas renier mes origines et je suis très heureux », a confié récemment le numéro 10 des Bleus à BeIn sport.

Dans une interview accordée à Cameroon Concord News, Wilfried Mbappé avait donné les raisons pour lesquelles son fils n’avait pas rejoint la sélection camerounaise. L’ancien footballeur a affirmé qu’en 2018, un responsable de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) avait exigé un paiement avant que son enfant ne puisse rejoindre les Lions indomptables.

« Au début, je voulais que mon fils joue pour le Cameroun mais, quelqu’un à la Fédération Camerounaise de Football m’a demandé une somme d’argent que je n’avais pas pour le faire jouer. Les Français ne facturaient rien« , a-t-il confié.

Faire partie de l’équipe nationale est un privilège, et le père de Kylian pense que les joueurs ne devraient pas être payés pour représenter leur pays.