Kylian Mbappé: « J’ai beaucoup plus de liberté » avec la France qu’avec le PSG

Interrogé par la presse après la victoire de la France contre l’Autriche (2-0) ce jeudi soir, Kylian Mbappé a avoué qu’il se sentait plus libre dans son positionnement en équipe de France qu’au PSG.

La France a battu l’Autriche (2-0) à domicile, ce jeudi soir, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des nations. Dans une rencontre fermée, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 53è minute d’un très joli geste. Sur une perte de balle haute de Marcel Sabitzer, les Bleus filaient en contre. Giroud lançait le natif de Bondy qui se faufilait entre cinq défenseurs autrichiens avant de conclure.

Interrogé sur sa belle prestation après la rencontre, le champion du monde 2018 a taclé son positionnement sur le terrain avec le PSG. « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici (équipe de France) par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent », a-t-il lâché.

Une déclaration qui ne devrait pas trop plaire à l’entraîneur parisien Christophe Galtier, qui ne compte pas changer de système. Depuis le début de la saison, le PSG évolue dans un 3-4-1-2, avec Lionel Messi en numéro 10 et Kylian Mbappé et Neymar dans l’axe de l’attaque parisienne. Un schéma qui, avouons-le, n’offre pas à Mbappé de l’espace comme il aime en prendre. Néanmoins, l’ancien monégasque ne semble pas en souffrir tant que ça, puisqu’il a déjà inscrit 10 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le Champion de France, dont 7 en Ligue 1.