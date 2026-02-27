Ce vendredi 27 février, le tirage au sort des phases finales de la Ligue des champions fixera non seulement les affiches des huitièmes de finale mais aussi l’arbre complet menant jusqu’à la finale, révélant ainsi les trajectoires possibles pour les favoris. Le Paris Saint‑Germain, seul club français qualifié après sa victoire face à Monaco, connaît déjà ses adversaires potentiels, tandis que le Real Madrid, malgré une qualification laborieuse, pourrait hériter d’un parcours très relevé.

Le tirage dévoilé vendredi intéresse plus que les rencontres directes : il affiche les chemins vers les quarts et les demi‑finales. Le PSG affrontera soit le FC Barcelone soit Chelsea, résultats qui suscitent une attente forte chez les supporters et les observateurs. Du côté parisien, l’enjeu est double : franchir l’obstacle des huitièmes puis éviter un tableau trop chargé pour espérer un nouveau parcours européen.

Le Real Madrid, qui a dû passer par les barrages, s’est imposé face au Benfica lors de la phase qualificative et s’est qualifié pour la suite grâce notamment à une prestation remarquée de Vinicius. Mais le club madrilène reste susceptible de tirer un adversaire redoutable au prochain tour, ce qui accroît l’incertitude autour de son avenir en C1.

Un tirage particulièrement compliqué pour le Real Madrid

Après le tirage, le Real Madrid peut tomber sur deux profils d’adversaires différents : le Sporting, présenté comme une équipe équilibrée, ou Manchester City, une formation devenue une référence européenne sous la direction de Pep Guardiola. L’affrontement potentiel avec City est une affiche déjà familière des grandes soirées européennes et, selon l’analyse des formes récentes, pencherait en faveur des hommes de Guardiola.

La confrontation entre le Real et Benfica lors des barrages a montré que la Casa Blanca peut parvenir à se qualifier dans des rencontres tendues et disputées. La performance de Vinicius a été déterminante pour permettre au club madrilène de poursuivre son parcours dans la compétition, même si le club devra élever son niveau pour éviter une élimination précoce face à un adversaire de calibre élevé.

Parallèlement aux enjeux sportifs, l’actualité autour du Real est alimentée par des souvenirs relatifs à Kylian Mbappé et à sa première rencontre avec Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à The Player’s Tribune, Mbappé a raconté qu’à 13 ans il avait reçu une invitation du club madrilène pour un stage scolaire, avec la mention rapportée à son père : « Zidane voudrait voir votre fils. »

Mbappé se souvient également de l’accueil de Zidane à son arrivée : « Zidane nous a accueilli sur le parking près de sa voiture », a‑t‑il relaté, en ajoutant que l’ancien numéro 10 lui a proposé de monter à l’avant. La scène l’a déstabilisé : « Je me suis liquéfié et j’ai demandé, ‘Je dois enlever mes chaussures?’ »