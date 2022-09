KS Bloom: le chanteur explique enfin pourquoi il vit toujours chez son producteur

Classé au premier rang des artistes Ivoiriens les plus en vogue, KS Bloom malgré son succès fulgurant vit toujours chez son producteur. Le chanteur vient de le révéler tout en prenant le soin d’ajouter les raisons qui sous-tendent son choix.

Depuis son arrivée sur la scène musicale en 2021, le rappeur gospel Ivoirien KS Bloom a connu un véritable succès sur le plan professionnel comme le témoigne son titre intitulé « Enfant de Dieu » qui a cumulé plus de 44 millions de vues sur Youtube en un laps de temps. Grosse révélation de la musique urbaine Ivoirienne, le jeune rappeur est toujours sous les feux des projecteurs et continue d’enchainer les exploits et les concerts à travers le monde.

Après s’être produit dans la grande salle du Casino de Paris, KS Bloom continue sa tournée dans la plupart des pays africains. En séjour actuellement à Kinshasha, au Congo dans le cadre d’un concert qui aura lieu le 18 septembre prochain, le chanteur connu pour sa franchise a ouvertement fait une révélation sur sa vie privée.

« Malgré tout mon succès, je vis encore chez mon producteur, pourtant j’ai les moyens de me prendre une maison« , a déclaré le chanteur depuis le congo. Conscient de ce que cette déclaration va susciter une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, le chanteur a ajouté pourquoi il a décidé de vivre toujours auprès de son producteur. « Je le fais pour respecter une certaine discipline de vie et ne pas être un électron libre« , a-t-il déclaré.

Pour rappel, lors d’une récente interview sur NCI, le rappeur s’était exprimé sur les rumeurs qui stipulent qu’il serait toujours chaste. « Aujourd’hui avant de parler de la vie en christ, il y a eu un passé. Ca veut dire qu’on a testé le wéé. Quand on parle les gens pensent qu’on est contre leur bonheur. C’est un monde dans lequel nous même on était. Aujourd’hui Dieu nous a fait grâce de sortir et on voit la différence. Ce n’est pas forcément la chasteté mais c’est tout ce qui entoure le rapport hors mariage qu’on essaie d’expliquer pour dire que ce n’est pas bien« , a-t-il indiqué.