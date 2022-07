Ks Bloom : accusé de copier le style de Constance, le chanteur ivoirien sort de ses gonds

Le chanteur de gospel, Ks Bloom, fait partie des étoiles montantes de la musique, en Côte d’Ivoire. Souvent, comparé à son aînée, Constance, de par leurs styles musicaux, qualifiés d’identiques, la célébrité ivoirienne a fini par sortir de ses gonds, déclarant que « chacun a sa manière [de chanter] ». Dans la foulée, l’artiste a essuyé de vives critiques, de la part de ses compatriotes.

Ks Bloom n’est, apparemment, pas content de la comparaison, qui est faite, à longueur de journée, en ce qui concerne son style de musique et celui de Constance, une autre chanteuse populaire ivoirienne, évoluant, quasiment, dans le même registre artistique. Sur les réseaux sociaux, les deux chanteurs sont, souvent, comparés. Plus loin, d’aucuns sont allés, jusqu’à traiter Ks Bloom de copier le style musical de sa sœur et consœur.

Visiblement, outré par cette comparaison, à n’en point finir, et ces accusations infondées, le jeune chanteur est sorti de son mutisme, pour mettre les choses au clair.

« Je ne fais pas comme Constance »

L’homme, dont les œuvres musicales ont, déjà, cumulé plus de 12 millions de vues, sur YouTube, a dit ce qu’il pense, lui, de cette sempiternelle question. « Je ne fais pas comme Constance. Chacun a sa manière. La base de la vie chrétienne, c’est plaire à Dieu et non aux hommes. », a laissé entendre l’artiste, une façon de dire que le dernier mot appartient à Dieu, et à lui tout seul.

Toutefois, cette sortie médiatique de Ks Bloom n’a pas, du tout, été du goût de bon nombre d’internautes. Sans surprise, au détour de virulents commentaires, déversés sur les réseaux sociaux, ces derniers ont chargé le chanteur, l’accusant de manquer de respect à son aînée, Constance.

Voici quelques réactions des internautes : « Pardon, petit (Ks Bloom, NDLR), Constance n’est pas ta camarade. Enlève son nom dans tes bêtises. » ; « Au moins, maman Constance, sa carrière de chantre fait, probablement, ton âge. »

Ces commentaires prouvent, à suffisance, que le recadrage de Ks Bloom, loin de le servir, l’a, plutôt, enfoncé.