KP Boateng: « Mon caractère n’était pas bon pour l’équipe nationale allemande »

Kevin-Prince Boateng estime qu’il était suffisamment talentueux pour jouer pour l’Allemagne, mais son caractère l’en a empêché.

Boateng a déclaré qu’il était destiné à jouer pour l’équipe nationale allemande, après avoir évolué dans les catégories de jeunes ( U19, U20 et U21). Cependant, il a changé de nationalité sportive et a joué pour les Black Stars du Ghana lors des Coupes du monde 2010 et 2014.

Discutant de sa décision de jouer pour le Ghana plutôt que pour l’Allemagne, Boateng a déclaré que son caractère n’était pas bon pour l’équipe nationale allemande. Il a expliqué qu’il n’obéissait pas toujours aux instructions de l’entraîneur, insistant sur le fait qu’il ne s’y voyait pas.

« J’ai joué pour l’Allemagne au niveau U-21, donc j’était destiné à jouer pour l’équipe nationale. Mais je ne me voyais pas là-bas parce que je suis un gars qui dit ce qu’il pense et ne le fera pas toujours ce que les entraîneurs me disent de faire », a déclaré Boateng sur le podcast Vibe with Five.

« Peut-être qu’il dit ‘jouer à gauche’ et je jouerai à droite parce que je pense que c’est la meilleure option en raison de ma mentalité, donc je ne me voyais pas là-bas. Et ils n’ont pas vu, du point de vue du talent, sans aucun doute, mais du point de vue du caractère, je n’étais pas bon pour l’équipe allemande. Avec ces allers-retours avec l’Allemagne, nos relations n’étaient pas bonnes« , a ajouté l’ancien du Barça et de l’AC Milan.

« Je ne voulais pas y aller et peut-être avoir la chance de jouer pour l’équipe nationale d’Allemagne et les choses vont encore mal et tout le pays me détestera, alors j’ai dit que je prendrais la route, que je jouerais pour les Black Stars et que je les rendrais fiers. », a- t-il conclu.

Retraité depuis août dernier

Ancien international ghanéen, Kevin Prince Boateng a débuté sa carrière au Hertha Berlin en 2004 et a gravi les échelons pour devenir joueur de l’équipe première en 2006. Le milieu de terrain a quitté son club d’enfance en 2007 pour Tottenham Hotspur et a ensuite joué pour différentes équipes à travers l’Europe.

Sa carrière professionnelle l’a conduit au Borussia Dortmund, Portsmouth, l’AC Milan, Las Palmas, Sassuolo, Barcelone et Besiktas avant de raccrocher ses bottes plus tôt cette année.