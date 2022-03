Kouandé: 06 camps d’éleveurs détruits et une fille brûlée dans des affrontements

Six camps de bouviers détruits et une fille brûlée, c’est le bilan du drame enregistré dans la nuit du jeudi 3 Mars 2022 par les populations du village Tokoro dans la Commune de Kouandé, département de l’Atacora. Selon les informations de frissons radio, ces camps pour bouviers ont été détruits par des agriculteurs en représailles de la mort d’une dame.

