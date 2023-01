Koffi Olomide: voici le prix de sa nouvelle Mercedes Maybach (photos)

Le chanteur Koffi Olomide a présenté à ses fans sa nouvelle Mercedes Maybach sur son compte Twitter ce mercredi 25 janvier 2023.

Koffi Olomide s’est offert une nouvelle voiture. Il s’agit de la Mercedes Maybach qu’il a utilisé dans son nouveau clip. Selon la presse congolaise, ladite voiture est arrivée à Kinshasa il y a quelques semaines seulement.

Et pour agrandir son garage, le grand Mopao Mokonzi a jeté son dévolu sur cette Mercedes Maybach toute neuve dont il a dévoilé les photos ce mercredi.

Selon Mbote, la voiture coûte plus de 200 000 dollars selon le site de la célèbre marque de voiture soit plus de 120 millions de FCFA. La même source renseigne que Fally Ipupa et Koffi Olomide sont les seuls artistes musiciens à posséder une Mercedes Maybach en RDC.