Koffi Olomidé tripote les fesses de sa danseuse: sa femme réagit et lance un appel

La femme du chanteur congolais Koffi Olomidé a réagi aux polémiques déclenchées par une vidéo montrant son mari en train de tripoter les fesses d’une de ses danseuses.

Le Grand Mopao a été pris flagrant délit en train de toucher les fesses de l’une de ses danseuses, alors que son équipe était en pleine répétition. Au moment des faits, la jeune femme se retourne et se contente d’une sourire complice, comme si elle en avait l’habitude. Malheureusement pour le quadra-koraman, la scène obscène a été filmée et rendue publique sur les réseaux sociaux.

Cindy de Cœur, la femme de l’artiste congolais Koffi Olomidé n’est pas restée silencieuse sur l’acte posé par son mari sur sa danseuse. A l’en croire, elle aurait même reçu des messages lui demandant de divorcer parce que son époux commet toujours ce genre de maladresses. « L’amour supporte tout, mes chères dames. J’ai lus tous vos messages et vous me forcez à quitter Koffi Olomide parce qu’il a touché le derrière de sa danseuse ? Voyons donc mes chères dames, je le ferai jamais! En plus, je ne viens pas d’une famille qui divorce par le plaisir », a-t-elle répondu.

Elle précise avoir vécu pire pendant 16 ans de mariage. « Saviez-vous ce que j’ai dû supporter pendant 16 ans auprès de lui ? On ne quitte pas un homme comme ça. Le divorce n’est pas bon pour les enfants de Dieu. Je demande pardon à tous les gens touchés par le comportement de Koffi. Ce genre de choses n’arrivera plus jamais. Je vous donne ma parole, n’oubliez pas, le buzz aussi existe ! Si vous l’aimez vraiment, vous devriez le soutenir“, a-t-elle souhaité.