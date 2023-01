Koffi Olomidé reconcilié avec sa sa fille Epiphanie: en colère, Didistone déclare la guerre à son père

Le torchon brule entre Didistone et son père Koffi Olomidé. Ils sont en froid en raison de la proximité de l’artiste avec son autre fille, Epiphanie dit « Miss Univers ».

Le chanteur Koffi Olomidé s’est reconcilié avec sa fille Epiphanie. Plutôt que de célébrer le retour de la fille prodige, la fille de Koffi Olomidé, Didistone, a déclaré la guerre à son père sur les réseaux sociaux en multipliant des piques.

Tout est parti d’une publication de Koffi olomidé qui s’est affiché avec sa fille Epiphanie. « Miss Univers », a écrit le grand Mopao en légende de la photo.

Une affaire de famille

Mais c’était sans compter sur la colère démesurée de Didistone qui s’en est violemment prise à son père. « Merci pour le service. Bon débarras ! », a lâché sur son compte instagram Didi encore surnommée miss Dispora par son père.

Alors qu’elle exprime sa colère pour ce rapprochement de son père avec sa demi-sœur, Didistone a pu compter sur le soutien de ses fans. Ces derniers dénoncent le comportement de Koffi Olomidé et soutiennent la mère de Didi pour avoir pris la décision de divorcer.

Des soutiens …

«J’ai vécu en tant que femme et mère ce genre d’humiliation. Certains diront de toi que tu es impolie que les histoires des parents ne concernent pas les enfants, non, mon fils a souffert des humiliations, manque de respect, manque de sécurité que son père ne lui a pas donné et pourtant c’est le devoir d’un parent», a commenté un internaute.

Et à un autre de préciser: « Tu es en ce moment la seule force de ta mère, seuls (es)les gens qui réfléchissent comprendront les pervers et irresponsables seront là pour te condamner, alors courage ».

Pour rappelle, il y a quelques jours, Didistone avait également bloqué son père de tous ses réseaux sociaux. Une manière pour elle de couper les liens avec le roi de la rumba qui est son géniteur.