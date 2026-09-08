KOAFEC 2026 : 45 délégations africaines réunies à Séoul autour de l’IA et du numérique

La huitième Conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC) s’est ouverte mardi 8 septembre 2026 à Séoul, en Corée du Sud, avec des délégations gouvernementales de 45 pays africains. La rencontre doit se poursuivre jusqu’au vendredi 11 septembre et vise à renforcer les partenariats économiques entre Séoul et le continent.

La conférence est organisée conjointement par le gouvernement sud-coréen, la Banque d’import-export de Corée et la Banque africaine de développement. Cette édition est placée sous le thème de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques comme leviers de transformation économique en Afrique.

Les travaux réunissent des responsables publics africains, des institutions financières et des acteurs économiques autour de sujets allant du financement des infrastructures à la transformation numérique, en passant par l’innovation, les investissements privés et la coopération industrielle.

Les participants doivent notamment travailler à une déclaration commune et à un plan d’action couvrant la période 2027-2028. L’objectif affiché est de traduire les discussions ministérielles en projets et mécanismes de coopération capables d’accompagner les priorités de développement des pays africains.

Le KOAFEC, lancé au milieu des années 2000, constitue l’un des principaux cadres de dialogue économique entre la Corée du Sud et l’Afrique. Il associe concertation politique, financement du développement, coopération technique et mobilisation du secteur privé.

L’IA et le numérique au cœur des discussions

Le choix de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques reflète la montée de ces enjeux dans les stratégies de développement du continent. Les besoins concernent aussi bien les centres de données et les réseaux à haut débit que les services publics numériques, la formation, la santé, l’agriculture et l’accès des entreprises aux technologies avancées. Cette priorité intervient alors que de nouveaux financements sont déjà mobilisés pour renforcer les infrastructures numériques africaines.

La Corée du Sud cherche de son côté à approfondir ses relations économiques avec l’Afrique, dans un contexte de concurrence accrue autour des marchés, des chaînes d’approvisionnement et des technologies. Séoul avait déjà annoncé en 2024 14 milliards de dollars d’investissements destinés à l’Afrique à l’occasion du premier sommet Corée-Afrique.

Pour les pays africains, l’enjeu sera notamment de convertir les annonces en investissements durables, en transferts de compétences et en capacités locales. Les discussions de Séoul doivent ainsi préciser les priorités de coopération pour les deux prochaines années et les projets susceptibles de bénéficier d’un soutien financier ou technique.