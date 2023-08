Klopp: « En 1 000 matches en tant qu’entraîneur, je n’en ai jamais connu ça… »

Ce dimanche, Liverpool a décroché une victoire renversante (2-1) sur la pelouse de Newcastle à l’occasion de la troisième journée de Premier League. Après la rencontre, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a confié qu’il n’avait jamais rien connu de tel dans sa carrière.

Lors de la troisième journée de la Premier League, Liverpool s’est rendu à St James’ Park ce dimanche après-midi pour jouer contre Newcastle. En infériorité numérique pendant plus d’une heure de jeu, le club de la Mersey a réussi à remporter les trois points en battant les Magpies sur un score de 2-1. Cela a été possible grâce à un doublé de Darwin Núñez, qui est entré en jeu. Extatique après la rencontre, l’entraîneur des Reds a confié que c’est le plus beau succès de toute sa carrière d’entraîneur.

« Absolument. En 1 000 matches en tant qu’entraîneur, je n’en ai jamais connu un match comme celui-ci. Avec dix hommes, dans une telle atmosphère, contre un tel adversaire, je suis presque sûr que cela n’est jamais arrivé. Ces moments sont rares et très spéciaux« , s’est enthousiasmé le technicien allemand lors de la conférence de presse, relayé par RMC Sport.

Pour rappel, Jürgen Klopp avait tout de même remporté la Ligue des champions avec Liverpool en juin 2019, avec notamment une remontada légendaire face au Barça en demi-finale – Liverpool avait remonté un déficit de 3-0 à l’aller. Mais visiblement, ce n’était pas aussi sensationnel que cette remontée contre Newcastle. « J’ai dit à la mi-temps (aux joueurs) que c’était quelque chose que nous pourrions raconter à nos petits-enfants. Je verrai les miens dans dix jours et je le leur raconterai« , a ajouté Klopp, qui avait encore des étoiles dans les yeux.

