Kinshasa – Bruxelles: Philippe, le roi des Belges, annoncé en RDC

Pour une première fois, le roi des Belges Philippe, va fouler le sol congolais. Cette visite historique et très attendue en République Démocratique du Congo (RDC), aura lieu du 6 au 10 mars 2022.

Après avoir exprimé en 2020, des « regrets » historiques pour le passé colonial de son pays, le roi des Belges Philippe, a pris une décision à la fois historique et diplomatique pour établir un rapprochement significatif entre son pays et la RDC. En effet, il effectuera en début mars, une visite à Kinshasa, la capitale congolaise. D’après la présidence de la RDC, il s’agit d’une visite de plus de 72 heures qui aura lieu du 6 au 10 mars 2022.

Pour ce déplacement, Philippe sera accompagné de son épouse, la reine Mathilde, du Premier ministre belge Alexander De Croo, de la cheffe de la diplomatie Sophie Wilmès et de la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir. De sources officielles congolaises, cette visite va confirmer une fois de plus, « l’excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo ».

Cette visite qui sera une première de l’histoire depuis le voyage d’Albert II, père de Philippe, en 2010, pour le cinquantenaire de l’indépendance de l’ancienne colonie, intervient dans un contexte où, la Belgique s’apprête à restituer à Kinshasa une dent de Patrice Lumumba, héros congolais de la lutte anticoloniale et éphémère premier premier ministre du Congo indépendant, dont le corps, dissout dans l’acide, n’a jamais été retrouvé. Une cérémonie de restitution de cette «relique», prévue en juin 2021 à Bruxelles, a été reportée en raison de la pandémie.