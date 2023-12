King’s Cup: Al Nassr s’offre Al Shabab, un nouveau record pour Ronaldo

-Publicité-

Avec des buts notamment de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, Al Nassr a pris le dessus sur Al Shabab (5-2) lundi, en quart de finale de la Coupe d’Arabie Saoudite. CR7 s’est offert un nouveau record.

Al Nassr déroule en cette fin d’année 2023. Après sa démonstration de force face à Al Riyad (4-1) en Saudi Pro League la semaine dernière, les Jaunes & Bleu ont enchainé lundi en Coupe d’Arabie Saoudite. Contre l’équipe d’Al Shabab dans une rencontre comptant pour les quarts de finale, les visiteurs se sont imposés sur le score de 5-2.

Bousculé en début de match, avec Carlos Junior qui a parfaitement répondu à Seko Fofana après l’ouverture du score de l’Ivoirien, Al Nassr a déroulé avant la pause. Sadio Mané (1-2, 28e) et Ghareeb (1-3, 45+4e) ont permis au club de Riyad de prendre un bon avantage au tableau d’affichage.

A un quart d’heure de la fin, l’inaltérable Cristiano Ronaldo est aussi allé de son but (1-4, 74è). Et malgré la réduction de l’écart de Hattan Bahebri (2-4, 90e), Maran, bien servi par Mané, a corsé l’addition en toute fin de rencontre (2-5, 90+6e). Une victoire méritée des hommes de Luis Castro qui se qualifient pour les demi-finales de la compétition.

Un nouveau record pour CR7

Alors qu’il a récemment atteint la barre des 1200 matchs en carrière, Cristiano Ronaldo s’est offert un nouveau record avec son but contre Al Shabab. L’attaquant portugais a atteint les 50 buts (buts en club et en sélection) sur l’année civile 2023. Le quintuple Ballon d’Or devient le meilleur buteur de l’année, au côté de l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland. Les deux occupent seuls le trône convoité. Mais la concurrence est rude, avec Harry Kane et Kylian Mbappé qui ont inscrit 49 réalisations cette année, chacun.

« Belle victoire et excitation d’annoncer mon 50e but en 2023. Tout cela grâce au soutien indéfectible de mes coéquipiers, de mes fans et de ma famille ! Il y a encore de la place pour quelques buts cette année« , a écrit l’attaquant d’Al Nassr sur son compte Instagram.

Cristiano Ronaldo a inscrit son 50e but en 2023 ce soir avec Al Nassr. 🐐🇵🇹pic.twitter.com/2KLo3iVh8I — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) December 11, 2023