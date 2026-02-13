Kim Jong Un aurait annoncé qui sera son prochain successeur

Les services de renseignement sud-coréens estiment que Kim Jong Un préparerait la transmission du pouvoir à sa fille, Kim Ju Ae, confirmant ainsi une précédente appréciation la présentant comme la candidate la plus probable à la succession.

Le Service national de renseignement de Séoul a communiqué ces conclusions à des parlementaires lors d’une réunion à huis clos jeudi, d’après l’agence Yonhap. Les députés Park Seon-won et Lee Seong-gwon ont ensuite relayé ces informations aux médias.

Lee a déclaré aux journalistes que Kim Ju Ae avait été mise en avant lors de manifestations telles que la récente cérémonie de la Journée des forces armées et une visite au palais du Soleil de Kumsusan, et qu’il existait des signes montrant qu’elle exprimait des avis sur certaines politiques. Il a ajouté qu’à leurs yeux, elle est entrée dans la phase de sélection pour la succession.

Apparitions publiques et éléments connus

Le palais du Soleil de Kumsusan est considéré comme l’un des lieux les plus importants de la Corée du Nord ; il contient les sépultures de Kim Il-sung et de son fils Kim Jong-il, respectivement le grand-père et le père de Kim Jong Un, et l’arrière-grand-père et le grand-père de Kim Ju Ae.

Selon Yonhap, la participation de Kim Ju Ae au congrès du Parti des travailleurs, prévu plus tard ce mois-ci, ou l’attribution d’un titre lors de cet événement politique clé ferait fortement monter les spéculations sur sa succession.

Peu d’éléments biographiques sont connus publiquement au sujet de la fille de Kim Jong Un ; son âge officiel n’a pas été précisé, mais elle serait vraisemblablement encore adolescente.

Sa première apparition publique documentée date de 2022 lors d’un essai d’un missile balistique intercontinental, et elle a depuis été photographiée aux côtés de son père à de nombreux événements à travers le pays.

En janvier, l’agence de presse officielle nord-coréenne a publié des images la montrant avec son père lors d’un tir d’essai d’un système de lancement multiple de roquettes de gros calibre.

En septembre, elle aurait accompagné Kim Jong Un à Pékin à bord d’un train blindé pour assister à un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où elle aurait été en contact avec des dirigeants chinois et russes.