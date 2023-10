Kevin Prince Boateng: « Je soutiens le Real Madrid mais j’ai dû mentir quand j’ai rejoint Barcelone »

L’ancien international ghanéen Kevin-Prince Boateng a révélé qu’il avait été contraint de mentir sur son soutien au Real Madrid après avoir rejoint le FC Barcelone.

L’attaquant à la retraite a grandi en tant que fan de son club d’enfance, le Hertha Berlin, mais il aimait également le Real Madrid, qu’il a soutenu tout au long de son enfance. Bien que Boateng n’ait jamais pu jouer pour les Blancos, il a passé du temps en prêt avec leurs rivaux de Barcelone lors de la saison 2018/2019.

Interrogé sur les équipes qu’il a soutenues en grandissant, le joueur de 36 ans a nommé le Real Madrid, mais a déclaré qu’il avait été obligé de mentir en disant que Barcelone était son club préféré lorsqu’il a rejoint les Blaugrana. « Je soutiens le Hertha Berlin, où je suis né. Désolé Blaugrana. Les fans de Barcelone vont me détester maintenant mais (j’ai soutenu) le Real Madrid », a déclaré Boateng sur le podcast Vibe with 5.

« Je n’ai pas pu dire ça lors de la conférence de presse. Ils m’ont dit ‘Ne dis jamais ça sinon, tu ne peux pas jouer.’ Littéralement, j’ai dit : » Que veux-tu dire ? Et ils ont dit Naah, tu ne peux pas le dire. » Parce que deux ans auparavant, j’avais eu une interview quand je jouais à Las Palmas et ils m’ont demandé « Qui est le meilleur joueur du monde ? Et j’ai dit dans ce monde Ronaldo, dans la galaxie Messi. Et ils m’ont demandé mon club préféré et je a déclaré le Real Madrid« , a-t-il ajouté.

« La première question [quand j’ai rejoint Barcelone] était ‘Quel est ton club préféré ?’ J’ai dit Barcelone. « Qui est le meilleur joueur du monde ? » J’ai dit Messi. C’est l’un des plus gros mensonges parce que je dis habituellement la vérité mais celui-ci, j’ai dû mentir parce que je voulais mettre le maillot une fois au Camp Nou. Je pense que tout le monde comprend« , a conclu le Ghanéen.

Boateng a annoncé sa retraite du football professionnel en août après une carrière de près de deux décennies. On se souviendra éternellement de son but en or face aux Etats-Unis (2-1) en huitième de finale, lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Une victoire qui avait permis aux Black Stars de se qualifier pour les quarts de finale, écartés par l’Uruguay et Luis Suarez, avec sa fameuse ‘main de Dieu ».

