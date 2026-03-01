Kev Adams ému face à un sketch : « Ça m’attriste, c’est un des moments »

Kev Adams , figure médiatique formée sur le plateau de Laurent Ruquier , revient au centre de l’attention après une période de fortes critiques et de revirements professionnels : de sa révélation dans On ne demande qu’à en rire à ses succès au cinéma, en passant par des polémiques et sa récente intervention émotive dans En Aparté (Canal+), l’humoriste fait toujours parler de lui, notamment autour de la série Maison de retraite attendue sur TF1 et de son parcours de producteur.

Kev Adams, figure médiatique formée sur le plateau de Laurent Ruquier, revient au centre de l’attention après une période de fortes critiques et de revirements professionnels : de sa révélation dans On ne demande qu’à en rire à ses succès au cinéma, en passant par des polémiques et sa récente intervention émotive dans En Aparté (Canal+), l’humoriste fait toujours parler de lui, notamment autour de la série Maison de retraite attendue sur TF1 et de son parcours de producteur.

Repéré dans le télé-crochet humoristique On ne demande qu’à en rire (ONDAR), Kev Adams a rapidement capitalisé sur sa popularité auprès d’un public jeune. De cette vitrine télévisuelle est née sa série pour adolescents Soda sur M6, où il campait un lycéen aux tribulations familiales et amicales. Parallèlement, il a poursuivi une activité scénique avec des one-man-shows et des collaborations, notamment avec Gad Elmaleh, tout en amorçant une transition vers le cinéma, qui le portera au premier plan de la comédie française au début des années 2010.

Entre 2013 et 2018, Kev Adams enchaîne plusieurs succès populaires : Les Profs et sa suite, Fiston aux côtés de Franck Dubosc, Les Nouvelles Aventures d’Aladin puis Alad’2, ainsi que des tentatives de registres différents comme Amis publics. Ces succès commerciaux l’ont rendu particulièrement « bankable » au box-office, même si certains films, comme Gangsterdam en 2017, ont suscité des critiques virulentes.

Kévin Adams entre polémiques et aménagement de carrière

Sa trajectoire comporte également des controverses notables. Un sketch interprété en duo avec Gad Elmaleh, intitulé Les Chinoiss, a attiré l’attention de SOS Racisme et relancé les débats sur les limites de l’humour et la représentation. Malgré ces remises en question, l’artiste a conservé une place importante dans le paysage comique français, tout en se repositionnant progressivement derrière la caméra en tant que producteur.

Ces choix professionnels s’accompagnent d’une exposition publique intense et d’un rapport tendu aux réseaux sociaux : Kev Adams a souvent été la cible de critiques et d’attaques en ligne, qualifiées par certains de cyberharcèlement. Le comédien a parfois été perçu comme prisonnier de l’image de l’« ado sympathique » qui l’a fait connaître, image que ses tentatives de diversification peinent à dissoudre aux yeux de certains observateurs et d’une partie de son ancien public.

En 2025, invité de l’émission En Aparté sur Canal+, Kev Adams a réagi émotionnellement à une séquence le mettant en scène déguisé et critiqué par un autre personnage. L’extrait l’a visiblement touché : il a qualifié le sketch de « vraie critique » et expliqué qu’il constatait une tendance où « le clash, la haine, fédère plus que la bienveillance et le kiff ». Selon ses déclarations, il se considère régulièrement « la cible d’attaques venant de gens » et a ajouté : « J’ai l’impression qu’aujourd’hui, c’est un peu tendance de se mettre ensemble pour détester ».