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Kétou: une enquête pour cambriolage mène les policiers à la saisie de plus de 21 kg de chanvre indien

​Ce qui a débuté comme une banale investigation pour cambriolage s’est transformé, à Kétou, en une opération d’envergure contre le trafic de stupéfiants.

Edouard Djogbénou
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Société
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Kétou: une enquête pour cambriolage mène les policiers à la saisie de plus de 21 kg de chanvre indien
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Saisi par une plainte pour cambriolage, le commissariat de l’arrondissement est parvenu à identifier un suspect grâce à des indices jugés graves et concordants, conduisant les enquêteurs tout droit vers un repaire situé dans le quartier Obafèmi.

​L’interpellation sur place a toutefois tourné à l’affrontement. Les fonctionnaires de police ont dû faire face à une résistance acharnée d’une rare intensité, une violence inhabituelle qui a immédiatement éveillé les soupçons de la hiérarchie quant à la nature des activités menées dans les lieux.

​La perquisition minutieuse qui a suivi a rapidement donné raison aux enquêteurs. Les forces de l’ordre ont mis la main sur un stock de 21,5 kilogrammes de chanvre indien, ainsi que sur trois motocyclettes d’origine douteuse. L’opération permet ainsi de boucler doublement l’intervention avec l’arrestation du suspect recherché et le démantèlement d’un important point de deal.

L’enquête se poursuit désormais pour identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau criminel dans la région.

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