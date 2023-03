Kerozen: « Je suis bègue et mon plus gros défaut, c’est la …»

Reçu ce samedi sur le plateau de l’émission Life Week-end diffusée sur Life Tv, l’artiste ivoirien Kerozen s’est lâché sur son plus gros défaut.

Ce n’est plus un secret pour personne. Kerozen occupe aujourd’hui une place de choix dans le classement des artistes ivoiriens les plus en vogue de l’Afrique de l’ouest. Révélé au public en 2017 grâce à son morceau, « Mon heure a sonné », le chanteur ivoirien a très vite réussi à se démarquer grâce à son talent remarquable et les messages qu’il véhicule souvent dans ses morceaux. Il a de ce fait, enchainé des morceaux qui ont tous connu un succès fulgurant en Côte d’ivoire, en Afrique voire dans le monde.

En attendant de prendre une pause dans sa carrière comme il l’a annoncé récemment, le protégé de Emma Dobre continue de faire parler de lui. De passage sur le plateau de Life Week-end ce samedi dans le cadre de la promotion de son nouveau morceau clip intitulé « Pro », le chanteur a profité pour faire quelques révélations sur sa vie privée.

Interrogé sur ses défauts, l’enfant de siropex s’est confié. « je suis bègue et mon plus gros défaut, c’est la colère. J’y travaille et je prends beaucoup sur moi, ce n’est pas facile », a déclaré Constant Yobo de son vrai nom.

Faut-il le rappeler, l’artiste Primud d’or 2021 a annoncé récemment qu’il compte mettre une pause à sa carrière musicale afin de se consacrer davantage à sa famille et à sa fondation.

« Vous savez, par la grâce de DIEU, j’ai eu à faire beaucoup de tubes et là, il temps pour moi de me consacrer à ma Fondation, j’ai besoin de me reposer. Depuis 2016, je suis dans le top 3 de la musique par ma grâce de DIEU, franchement, j’ai besoin de souffler un peu, de vivre, de me consacrer à ma famille », a-t-il déclaré.