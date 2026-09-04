Kenya : William Ruto ordonne l’arrêt des opérations de Tata Chemicals au lac Magadi

Le président kényan William Ruto a ordonné le 3 septembre 2026 l’arrêt des opérations de l’entreprise indienne Tata Chemicals au lac Magadi, situé dans le comté de Kajiado. Cette décision radicale met un terme immédiat aux activités d’extraction menées par le groupe industriel au sud du Kenya, marquant une rupture nette dans la gestion des ressources minières du pays.

Le chef de l’État kényan justifie cette mesure d’exclusion en accusant ouvertement le groupe étranger d’exporter systématiquement le carbonate de sodium sous sa forme brute, sans investir dans la valorisation locale. William Ruto reproche à l’industriel de priver les communautés environnantes et l’ensemble de l’économie nationale des retombées financières indispensables au développement territorial.

Pour combler ce départ, l’exécutif kényan a annoncé son intention de remplacer la filiale indienne par deux nouvelles entreprises industrielles. Ces futurs exploitants auront l’obligation contractuelle formelle de bâtir sur place des usines de transformation destinées à fabriquer du verre et divers produits chimiques, afin de garantir la création d’emplois et de valeur ajoutée sur le sol national.

La directive présidentielle prolonge et durcit une suspension stricte des activités d’extraction et des exportations déjà imposée fin juillet 2026 par le ministère des Mines. Le régulateur public avait justifié cette première sanction par le non-respect répété des cadres réglementaires en vigueur et l’existence d’importants arriérés d’impayés de redevances minières accumulés par la compagnie.

Une concession historique au cœur de l’industrie extractive

Implantée sur ce gisement depuis le rachat du groupe britannique Brunner Mond en 2005, Tata Chemicals Magadi représente le principal producteur de carbonate de sodium à l’échelle du continent africain. La compagnie exploitait jusqu’à présent des concessions minières historiques ouvertes en 1911, exploitées sans interruption majeure durant plus d’un siècle autour du bassin salin du lac Magadi.