Kenya : un accident de bus fait 14 morts dont des étudiants

Au moins 14 personnes, dont des étudiants et des enseignants, ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu jeudi à Naivasha, au Kenya. L’accident s’est produit lorsqu’un bus de 50 places de l’université de Pwani est entré en collision avec un minibus sur l’autoroute Nakuru-Naivasha.

Selon la police, l’accident serait dû à une défaillance des freins du bus, qui transportait 30 passagers et se rendait à un événement sportif. Après avoir perdu le contrôle du véhicule, le conducteur a percuté le minibus et d’autres véhicules avant de finir sa course dans un fossé.

Les survivants ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Naivasha, mais certains se trouvent dans un état critique, ce qui pourrait alourdir le bilan. Cet accident survient un mois après un incident similaire dans la même région, impliquant un bus de 50 places qui avait fait un mort et des dizaines de blessés.

Les accidents de la route sont un fléau majeur au Kenya, avec des milliers de décès chaque année dus à des véhicules mal entretenus, une conduite imprudente et des infrastructures routières vétustes. Les autorités kenyanes ont été exhortées à prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière dans le pays.