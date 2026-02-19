Kénya: stupeur après une nouvelle vidéo du ‘Baltazar’ russe attirant une femme mariée dans sa chambre

Une séquence vidéo devenue virale au Kenya suscite depuis quelques jours une vive réaction et une forte curiosité sur les réseaux sociaux.

Une séquence vidéo devenue virale au Kenya suscite depuis quelques jours une vive réaction et une forte curiosité sur les réseaux sociaux.

On y aperçoit Yaytseslav, un ressortissant russe surnommé le « balthazar russe » et dont la visibilité en ligne augmente, qui aborde une femme kényane mariée et mère de famille alors qu’elle rentre chez elle par une après‑midi de forte chaleur, apparemment après avoir assisté à un office religieux.

Dans l’enregistrement, l’homme stoppe la passante avec facilité et entame la conversation comme s’il s’agissait d’une rencontre de quartier. Après un court échange de politesses, au ton perçu comme détendu et séducteur, il lui demande son numéro de téléphone. D’après la vidéo et des témoignages publiés en ligne, la femme lui aurait communiqué ses coordonnées et il l’aurait ensuite invitée à le rejoindre plus tard, le soir, à l’hôtel où il séjournait ; elle se serait rendue à l’établissement la même nuit.

Publicité

Identification et réactions sur les réseaux

Une fois la vidéo largement partagée, des internautes kényans ont indiqué avoir identifié les personnes filmées. Selon ces signalements, le mari de la femme serait un ancien ou un responsable au sein d’une église locale.

La divulgation de cette information a entraîné de nombreux commentaires mêlant sarcasme, indignation et une forme de compassion ironique à l’égard de l’époux. Plusieurs utilisateurs se demandent par ailleurs qui est Yaytseslav et quelles sont ses intentions, signalant qu’il semble multiplier des rencontres de ce type enregistrées en vidéo.