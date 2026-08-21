Kenya–Royaume-Uni : Nairobi veut approfondir la coopération en cybersécurité

Le Kenya et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération en cybersécurité lors d’une réunion annoncée jeudi 20 août à Nairobi par le ministère kényan de l’Information, des Communications et de l’Économie numérique. Les échanges ont porté sur la gouvernance, le renforcement des capacités et le partage de renseignements sur les menaces informatiques.

La partie kényane était représentée par John Tanui, secrétaire principal chargé des Technologies de l’information et de l’Économie numérique, et Stephen Isaboke, secrétaire principal chargé de la Radiodiffusion et des Télécommunications. La délégation britannique était conduite par le haut-commissaire adjoint Ed Barnett.

Colin Sykes, responsable de la science, de l’innovation et de la technologie, et Clarian Makungu, responsable du projet cyber pour l’Afrique, participaient également à la délégation britannique. Selon le ministère kényan, la rencontre s’inscrit dans les échanges menés dans le cadre du partenariat cyber entre les deux pays.

Les délégations ont examiné le renforcement des cadres de gouvernance de la cybersécurité, des capacités techniques et institutionnelles, ainsi que des mécanismes d’échange d’informations sur les menaces. Elles ont aussi abordé l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre la mésinformation et la désinformation.

Aucun nouvel accord, financement ou calendrier de mise en œuvre n’a été annoncé à l’issue de la réunion. Le ministère a présenté les discussions comme une revue des progrès accomplis et une étape destinée à définir la suite de la coopération bilatérale.

Cette coopération s’inscrit dans le partenariat stratégique Kenya–Royaume-Uni 2025-2030, qui prévoit notamment une réponse commune aux cyberattaques et aux risques liés aux technologies émergentes. L’accord-cadre couvre aussi la science, l’innovation, l’intelligence artificielle et le développement des échanges dans les secteurs numériques.

D’après l’Autorité des communications du Kenya, le centre national KE-CIRT/CC a détecté 2,36 milliards d’événements liés à des cybermenaces entre avril et juin 2026, soit une baisse de 30,03 % par rapport au trimestre précédent. L’organisme a diffusé 20,75 millions d’avis techniques sur la même période, notamment sur les correctifs de sécurité, l’authentification multifacteur et la protection des systèmes.