Kenya, Ouganda et Tanzanie : Le comité d’organisation dévoile le calendrier de la CAN 2027

Le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 a publié, mardi 7 avril 2026, le calendrier officiel de la compétition : l’édition se tiendra du 19 juin au 18 juillet 2027 et sera co-organisée pour la première fois par trois pays — le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Le calendrier confirmé met fin aux spéculations sur un éventuel report et précise que douze stades répartis entre les trois États hôtes accueilleront les rencontres, tandis que les phases de qualification ont été lancées en mars 2026.

L’annonce officielle, diffusée par le comité d’organisation, détaille les grandes lignes temporelles de la prochaine CAN et clarifie le calendrier des qualifications et de la phase finale. Selon le communiqué, les étapes éliminatoires se dérouleront selon un calendrier étalé, avec des matches de groupes programmés à la fois à l’automne 2026 et lors du tournoi final en juin-juillet 2027.

Il s’agit d’une première configuration tripartite pour la compétition continentale. Habituellement organisée en janvier-février depuis plusieurs éditions, la CAN 2027 revient à une fenêtre estivale — juin-juillet — déjà adoptée lors de l’édition 2019 disputée en Égypte.

Organisation territoriale et déroulement des phases qualificatives

Le comité d’organisation a indiqué que douze enceintes sportives dispersées dans les trois pays accueilleront les matches de la phase finale. Aucune liste officielle des stades retenus n’a été rendue publique dans le communiqué diffusé le 7 avril 2026, mais l’information confirme la répartition inter-pays des sites de compétition.

Les phases qualificatives ont débuté en mars 2026. Le calendrier communiqué précise que plusieurs tours de qualifications précéderont les rencontres de groupes, qui doivent se dérouler à l’automne 2026. Ces journées de septembre, octobre et novembre serviront à désigner les équipes qui rejoindront la phase finale prévue l’été suivant.

Des exemptions pour certains pays figurent également dans le dispositif annoncé : plusieurs sélections, à l’instar du Burkina Faso, sont dispensées des tours préliminaires et intègrent directement les étapes suivantes du processus qualificatif. Le communiqué ne détaille pas la liste complète des nations exemptées ni les critères exacts retenus pour ces dispenses.

Le choix d’une organisation à trois pays implique une coordination logistique et administrative entre les fédérations nationales et l’instance organisatrice, tant sur le plan des infrastructures sportives que sur celui des calendriers de déplacement des équipes. Le calendrier officiel, tel que publié le 7 avril 2026, fixe les dates clés et les périodes de compétition sans fournir pour l’instant d’informations complémentaires sur la répartition précise des rencontres par ville ou stade.

Plusieurs équipes, dont le Burkina Faso, sont dispensées des tours préliminaires.