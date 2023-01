Kenya: Le militant LGBTQ Edwin Chiloba retrouvé mort dans une boîte métallique

La police du Kenya a ouvert une enquête sur le meurtre du mannequin et militant LGBTQ, Edwin Chiloba dont le corps été retrouvé fourré dans une boite métallique rapporte les médias locaux.

Chiloba un designer et mannequin âgé de 25 ans a été retrouvé mort assassiné et son corps a été caché dans une boîte métallique le long de la route Kipenyo-Kaptinga, à Kapsaret, Uasin Gishu. Selon la police, un conducteur de taxi-moto a révélé avoir vu une voiture sans numéro d’immatriculation en train de jeter la caisse métallique dans la zone.

Ce dernier a signalé l’affaire aux policiers qui tenaient un barrage routier à proximité de la zone. Les agents ont abandonné leur poste et se sont précipités sur les lieux. Lors de l’ouverture de la boîte, le corps en décomposition d’un homme vêtu de vêtements de femme a été retrouvé à l’intérieur. Ce n’est qu’après plusieurs minutes plus tard que le corps a été identifié comme celui du créateur de mode et militant des droits des homosexuels.

« Nous ne savons pas pour l’instant pourquoi il a été tué de cette façon. Des experts s’occupent de l’affaire », a déclaré la porte-parole de la police, Resila Onyango aux médias locaux. Les restes ont ensuite été déposés à l’hôpital d’enseignement et de référence en attendant l’autopsie pour établir la cause du décès.

Edwin Chiloba a déjà été attaqué et agressé par le passé à cause de son activisme, comme l’a révélé son ami Denis Nzioka sur Twitter. La Commission kényane des droits de l’homme a affirmé vendredi que Chiloba avait été victime d’un « nouvel acte répugnant de violence homophobe ».