Kenya: la triste histoire d’un journaliste, condamné à 10 ans de prison pour la mort de sa femme

Un ancien journaliste kenyan, réputé pour ses prouesses en matière d’enquête, qui purge actuellement une peine de dix ans de prison pour la mort de sa femme, a raconté comment tout cela s’est déroulé.

En 2018, un tribunal kenyan a condamné Moses Dola, un journaliste d’investigation, après avoir jugé qu’il était la partie dominante dans la lutte qui l’opposait à sa défunte épouse, Sarah Wambui, et qui a conduit à sa mort malheureuse.

Dola, qui avant son incarcération travaillait au NMG, à Radio Africa et à Citizen TV, a révélé des informations attristantes dans une interview sur Njera-Ini Citu d’Inooro TV, relayée par Pulse Ghana. Il se souvient que le 1er mai 2011, il s’était réveillé tôt pour écouter de la musique, mais s’était rendu compte que sa femme n’était pas contente et s’était plainte que la musique était trop forte.

« Dans sa colère, elle est allée déconnecter ma musique de la radio, et elle est revenue. À ce moment-là, j’étais aussi en colère et je suis retourné pour reconnecter la musique mais j’ai baissé le volume », a-t-il raconté. C’est à ce moment-là qu’une vive dispute a éclaté entre le couple, devenant rapidement incontrôlable.

« Elle m’a vu chercher notre fils et elle est venue vers moi avec les ciseaux à la main. J’ai essayé de lui échapper, et c’est à ce moment-là que nous sommes tous tombés. Malheureusement, elle s’est cognée la tête contre le lit et ses blessures ont été mortelles », a raconté Dola.

Le condamné a exprimé ses regrets face à l’incident et au décès de sa femme en 2011. Il a raconté comment ils se sont retrouvés dans la salle de rédaction où ils travaillaient tous les deux et sont tombés amoureux. Comme quoi, l’homme doit avoir une double dose de patience dans le couple.

