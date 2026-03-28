Kenya : enquête à Kericho après la découverte d’une mystérieuse fosse commune

À Kericho, dans l’ouest du Kenya, les investigations se poursuivent après la mise au jour d’une fosse commune découverte le week-end dernier. Des jeunes recrutés pour creuser la tombe par des inconnus ont alerté la police, et l’exhumation a révélé trente-trois dépouilles, présentées par les autorités comme comprenant huit adultes et vingt‑cinq enfants.

Le bilan est d’autant plus surprenant que les fossoyeurs avaient initialement signalé la présence d’une quinzaine de corps seulement. Les enquêteurs continuent d’examiner le site et d’acheminer les restes vers la morgue pour analyses plus approfondies.

Richard Njoroge, le médecin légiste en charge des autopsies, a indiqué aux journalistes que l’état des cadavres variait fortement : certains paraissent récents, d’autres montrent des signes avancés de décomposition, ce qui complique l’identification et l’établissement des causes précises de la mort.

Les examens médico-légaux préliminaires ont déjà permis de classer plusieurs dépouilles : neuf semblent être des fœtus prématurés, dix correspondent à des nouveau‑nés morts‑nés, et huit à des adultes — parmi lesquels quatre présentent des traumatismes crâniens. Des analyses ADN sont programmées dans les prochains jours pour tenter d’établir l’identité des personnes exhumées.

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Absence de réclamations et questions autour des dossiers

La police locale se dit étonnée par l’absence de proches venus réclamer des défunts et par l’absence de signalements de personnes disparues en lien avec ces corps, a déclaré l’officier Martim Mwenda, qui suit l’enquête à Kericho.

Parallèlement, les autorités ont étendu leurs investigations au comté voisin de Nyamira, où les équipes vérifient notamment les autorisations d’inhumation et les registres hospitaliers. L’hôpital de Nyamira a confirmé que treize corps non réclamés avaient quitté sa morgue pour être transférés vers Kericho le week‑end dernier, information qui s’ajoute aux éléments déjà étudiés par les enquêteurs.