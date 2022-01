Kenya: au moins 10 personnes tuées dans un attentat à l’explosif contre un minibus

Ce lundi 31 janvier, plus de 10 Kenyans innocents ont perdu la vie à cause d’engins explosifs improvisés dans le seul comté de Mandera. L’engin explosif improvisé (IED) aurait été placé par des terroristes d’Al-Shabaab basés en Somalie.

Au petit matin de ce lundi 31 janvier, un véhicule de 14 places qui se rendait dans la ville de Mandera en provenance d’un endroit appelé Arabia a roulé sur une mine terrestre improvisée, tuant 13 personnes et en blessant de nombreuses autres qui sont maintenant admises à l’hôpital de Mandera. Les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule après qu’il ait roulé sur un engin explosif.

Un rapport de police indique qu’une équipe de patrouille de l’Unité des services généraux, qui se trouvait à pied à proximité, a engagé les assaillants, qui ont pris la fuite en direction de la frontière somalienne. La police a ajouté que les assaillants ont utilisé des armes à feu et des grenades propulsées par fusée pendant l’assaut.

La police pense que la bombe a été posée par le groupe terroriste al-Shabaab, basé en Somalie. Ce groupe, lié au réseau terroriste Al-Qaïda, a mené plusieurs attaques à Mandera, une ville frontalière du Kenya située à 370 kilomètres (230 miles) de Mogadiscio, la capitale somalienne.

George Seda, commandant de la police régionale a indiqué que les forces de sécurité ont été déployées dans la région pour traquer les assaillants, mais qu’aucune arrestation n’a encore été effectuée. L’explosion de lundi est survenue après que plusieurs pays occidentaux ont émis un avertissement terroriste pour le Kenya au cours du week-end. Les autorités kenyanes ont réagi à cet avertissement en renforçant les opérations de sécurité dans les zones vulnérables.

Le dernier incident en date remonte au 7 janvier, lorsque quatre policiers ont été tués dans une attaque d’Al-Shabaab dans la ville de Lamu, le long de la côte est-africaine. Cela s’est produit un peu plus d’un mois après que deux policiers ont été tués et 12 autres blessés dans une embuscade d’al-Shabaab à Mandera. En 2018, plus de 100 membres de la police kényane ont été tués dans des attaques à l’engin explosif improvisé le long de la frontière, selon les données du gouvernement kényan.