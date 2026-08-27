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Kenya : 44,6 milliards de shillings débloqués pour la sécurité avant les élections de 2027

Le Trésor kényan a débloqué 44,6 milliards de shillings pour les agences de sécurité en juillet 2026, soit une hausse de 53 % sur un an, à l’approche des élections générales de 2027. Cette progression intervient dans un climat politique tendu après les violences de la partielle d’Ol Kalou.

Mohamed ISSA
Publié le à
Politique
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Kenya : 44,6 milliards de shillings débloqués pour la sécurité avant les élections de 2027
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La Défense a reçu 19,4 milliards de shillings. La police et le département de la sécurité intérieure ont obtenu chacun 9,9 milliards, tandis que le NIS a perçu 5,4 milliards.

Le Parlement du Kenya a indiqué que le Supplementary Appropriation (No. 2) Act, 2026, adopté par l’Assemblée nationale le 18 juin puis promulgué le 26 juin 2026, devait notamment couvrir des besoins de sécurité renforcés.

Raymond Omollo a relié cette hausse à la modernisation de la police, à la création de nouvelles unités administratives et au renforcement des structures locales de l’administration nationale.

KHRC et Amnesty International Kenya ont présenté les violences d’Ol Kalou comme un signal d’alerte pour l’environnement électoral avant le scrutin général de 2027. James Muigai Mwathi, 30 ans, est mort des suites des affrontements survenus lors de la partielle du 16 juillet 2026.

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