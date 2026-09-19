Kenya : 1 milliard de shillings pour acheter le riz local avant d’importer

Le Kenya prévoit d’affecter 1 milliard de shillings à la Kenya National Trading Corporation (KNTC) pour acheter le riz produit localement avant d’autoriser de nouvelles importations, a annoncé vendredi 18 septembre le vice-président Kithure Kindiki lors d’une visite à Mwea, dans le comté de Kirinyaga.

Selon Kithure Kindiki, le dispositif doit permettre à la KNTC d’absorber d’abord les récoltes de Mwea et des autres zones rizicoles du pays lorsque la campagne de commercialisation s’intensifiera. Le gouvernement entend ainsi éviter que l’arrivée de riz importé ne pèse sur les prix payés aux producteurs kényans.

La KNTC, entreprise publique rattachée au ministère des Investissements, du Commerce et de l’Industrie, agit comme agent d’approvisionnement de l’État. Son mandat comprend notamment la stabilisation des prix des produits essentiels, l’appui aux marchés agricoles et le maintien de stocks destinés à équilibrer l’offre et la demande.

L’annonce intervient alors que les producteurs de Mwea avaient demandé fin août le règlement de 210 millions de shillings dus pour 25 760 sacs de riz déjà livrés à la KNTC. La coopérative des riziculteurs de Mwea avait alors expliqué que les retards de paiement affectaient l’achat d’intrants et les dépenses des ménages agricoles.

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Le vice-président a indiqué que les achats financés par l’enveloppe annoncée doivent aussi contribuer aux réserves alimentaires nationales. La priorité donnée aux récoltes nationales doit s’appliquer avant l’ouverture de nouvelles importations, au moment où les achats de la prochaine campagne doivent commencer plus tard dans l’année.