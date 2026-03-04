Kendji Girac : torse nu et abdos saillants, il a retrouvé sa jolie silhouette après de longs mois d’efforts

Kendji Girac a publié sur Instagram une photo de lui torse nu qui a rapidement suscité une importante réaction de ses abonnés, révélant une silhouette visiblement transformée après « plusieurs mois d’efforts sportifs et de discipline alimentaire ». Le cliché met en avant des abdos marqués et une musculature plus affirmée que sur ses précédentes apparitions publiques, et le message accompagnant la publication — « Plus que quatre kilos et c’est bon pour le Summer Body » — a été largement relayé par sa communauté.

Kendji Girac a publié sur Instagram une photo de lui torse nu qui a rapidement suscité une importante réaction de ses abonnés, révélant une silhouette visiblement transformée après « plusieurs mois d’efforts sportifs et de discipline alimentaire ». Le cliché met en avant des abdos marqués et une musculature plus affirmée que sur ses précédentes apparitions publiques, et le message accompagnant la publication — « Plus que quatre kilos et c’est bon pour le Summer Body » — a été largement relayé par sa communauté.

Ancien participant de l’émission The Voice et auteur notamment du tube Color Gitano, Kendji Girac partage régulièrement sur les réseaux sociaux des images de sa vie professionnelle et familiale. Sur Instagram, il capitalise sur une communication directe avec ses fans, alternant photos de scènes, moments de famille et publications plus personnelles consacrées à son entraînement physique.

Selon les éléments diffusés, cette évolution passe par une routine sportive installée sur plusieurs mois, une alimentation maîtrisée et une régularité d’efforts. Le résultat visuel — abdominaux saillants et torse musclé — est présenté par l’artiste comme l’aboutissement d’un travail constant plutôt que d’un objectif instantané.

Publicité

Une transformation remarquée et commentée par les fans

La publication a déclenché une affluence de commentaires positifs et d’encouragements sur le réseau social. Parmi les réactions, on retrouve des messages tels que « Éblouissant Kendji », « Quelle évolution ! », « Très beau » et « Magnifique kendji », signes d’une approbation large de sa communauté. Certains fans insistent sur l’exemplarité du processus: la mise en avant du travail et de la progression plutôt que d’une transformation radicale obtenue par des moyens faciles.

Plusieurs comptes ont également relevé le contraste entre son image actuelle, plus athlétique, et une silhouette antérieure plus ronde et juvénile. Le déplacement vers un « virage lifestyle », mêlant performances sportives et maîtrise alimentaire, est interprété par certains abonnés comme le reflet d’une maturation personnelle et artistique.

La publication intervient par ailleurs au moment où la vie professionnelle et personnelle de l’artiste connaît des épisodes médiatiques récents: un article antérieur a rapporté l’annulation de certains engagements en lien avec un épisode de maladie. Dans ce contexte, la mise en avant de sa forme physique est lue par une partie de l’audience comme un signe de reprise d’activité et de remise en forme.

Publicité