Kemi Seba et Nathalie Yamb, des « tâcherons » de la Russie selon Emmanuel Macron

Au 18e sommet de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui se tient ce week-end à Djerba, en Tunisie, le président français est revenu sur les luttes de la jeunesse africaine pour une Afrique Libre. « Je ne suis pas dupe, beaucoup d’influenceurs, y compris parfois des gens sur vos plateaux, sont payés par les Russes. On les connait », a déclaré Emmanuel Macron faisant référence aux panafricanistes comme Kemi Seba et Nathalie Yamb.

En marge du 18e Sommet de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui se tient ce week-end à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre 2022, le président français Emmanuel Macron est encore revenu sur la présence controversée de la Russie en Afrique et les relations néo-coloniales Françafrique, sans la nommée. Pour Emmanuel Macron, la jeunesse africaine souffre de ce que le grand neurologue autrichien et père fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, appelle le « retour du refoulé ».

« Le continent africain, à plus de 65%, a moins de 25 ans. Donc, vraisemblablement, les 3/4 du continent africain n’ont jamais connu la colonisation » a déclaré le président français dans une interview à TV5 Monde. Pour Emmanuel Macron, toujours obstiné à nier la néo-colonisation française, cette lutte de la jeunesse africaine pour une Afrique libre, sans un tuteur qui doit chaque fois défendre ses intérêts auprès d’autres bailleurs, n’est qu’un « retour du refoulé ».

Le « retour du refoulé », le bouc émissaire trouvé par Macron

Pour M. Macron, ce «retour du refoulé» de la colonisation en Afrique est « très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leurs influences dessus ». « Je ne suis pas dupe, beaucoup d’influenceurs, y compris parfois des gens sur vos plateaux, sont payés par les Russes. On les connait », a-t-il ajouté. Pour le Président français, ces « influenceurs« , appelé panafricains sur le continent, « n’ont pas connu la colonisation et ne savent même pas ce que c’est ». Et de continuer, « Plusieurs puissances, qui veulent bâtir une influence en Afrique, développent cela pour abîmer la France, abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts ».

Le retour du refoulé est un terme psychanalytique défini par Sigmund Freud. Emmanuel Macron l’utilise pour tenter de liquider un passé colonial dont la France peine à s’en sortir honorablement. En effet, pour se dédouaner et éviter d’affronter les relations néocoloniales de la Françafrique dénoncées par la jeunesse, Emmanuel Macron se couvre sous la parapluie un « retour du refoulé ».

Si ce « retour du refoulé » est bien réel dans les esprits de la jeunesse, la néo colonisation l’est également dans les faits. Mais, Emmanuel Macron s’obstine toujours à trouver un bouc émissaire qu’est la Russie, qui surement ne fait qu’utiliser une vulnérabilité créée et entretenue de longue date par la France.