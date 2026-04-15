Kèmi Seba arrêté en Afrique du Sud (média)

L’activiste béninois Kemi Seba a été interpellé ce mercredi 15 avril 2026 en Afrique du Sud, selon plusieurs sources concordantes. L’information, encore parcellaire, il a été arrêté puis présenté aux autorités judiciaires locales, sans qu’aucune communication officielle sud-africaine ne précise pour l’instant les chefs d’accusation retenus, indique Bip radio.

Cette interpellation intervient dans un contexte marqué par des poursuites judiciaires engagées au Bénin à la suite de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025. À l’époque, les autorités béninoises avaient émis un mandat d’arrêt international visant Kemi Seba, l’accusant notamment d’« apologie de crimes contre la sûreté de l’État » et « incitation à la rébellion ».

Ce mandat fait suite à une prise de position publique de l’activiste, qui avait salué sur les réseaux sociaux l’initiative des militaires impliqués dans le putsch, qualifiant l’événement de « jour de libération ». Dans le cadre de cette affaire, plusieurs personnalités civiles et militaires avaient été interpellées au Bénin, tandis que d’autres font toujours l’objet de recherches à l’international.

Le mandat d’arrêt international émis par la justice béninoise vise à permettre l’arrestation de Kemi Seba dans tout pays coopérant avec Cotonou sur le plan judiciaire. Dans ce contexte, son interpellation en Afrique du Sud pourrait s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’extradition ou d’une demande de coopération judiciaire, même si aucune confirmation officielle n’a encore été apportée sur ce point.

Figure controversée du panafricanisme radical et dirigeant de l’ONG « Urgences panafricanistes », Kemi Seba est connu pour ses prises de position virulentes contre les autorités occidentales et certains régimes africains. Son implication supposée dans le contexte post-putsch de décembre 2025 a renforcé sa visibilité, tout en accentuant la pression judiciaire à son encontre.