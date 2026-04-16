Kemi Seba arrêté : Cotonou réclame son extradition, son ONG contre-attaque

L’activiste béninois Kemi Seba , de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, a été interpellé à la mi-avril 2026 à Pretoria, en Afrique du Sud. Selon des sources judiciaires locales, il a été arrêté dans un centre commercial avant d’être présenté à un tribunal sud-africain, qui a ordonné son placement en détention provisoire en attendant la suite de la procédure.

Les autorités sud-africaines évoquent plusieurs chefs d’accusation, notamment complot en vue de commettre une infraction et infractions à la législation sur l’immigration. L’enquête porte en particulier sur un projet présumé de franchissement illégal de frontière vers le Zimbabwe, avec l’appui d’un intermédiaire.

Parallèlement, Kemi Seba fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice béninoise en décembre 2025. À Cotonou, il est poursuivi pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État » et « incitation à la rébellion », des accusations liées à ses prises de position après les événements du 7 décembre 2025, présentés comme une tentative de coup d’État.

Dans ce contexte, une procédure d’extradition vers le Bénin a été engagée, sous réserve des décisions des juridictions sud-africaines.

La réaction d’Urgences panafricanistes

Peu après l’annonce de son arrestation, l’ONG Urgences panafricanistes, dont il est le président, a diffusé un communiqué dénonçant une « persécution politique ».

Dans ce document, l’organisation affirme que Kemi Seba aurait été ciblé en raison de ses positions contre l’influence étrangère en Afrique, notamment française. Elle estime que son arrestation s’inscrirait dans une série de pressions visant à le réduire au silence.

Le communiqué évoque également des tentatives de discrédit médiatique, ainsi que des mesures présumées visant son entourage, présentées comme des formes d’intimidation. L’ONG décrit un climat politique tendu au Bénin, marqué selon elle par un recul de l’espace démocratique.

Urgences panafricanistes appelle enfin ses soutiens à rester mobilisés et à faire preuve de vigilance face aux informations circulant autour de cette affaire.

Figure du panafricanisme radical, Kemi Seba est connu pour ses prises de position contre la présence française en Afrique et son soutien à certains régimes militaires ouest-africains. Il avait récemment affiché des ambitions politiques au Bénin.