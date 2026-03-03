Kelly Vedovelli révèle par erreur le sexe de son bébé via une collaboration commerciale

Kelly Vedovelli a annoncé sa grossesse sur ses réseaux sociaux le 12 février, mais a involontairement laissé filtrer le sexe de son bébé lors d’une collaboration commerciale publiée en stories, déclenchant réactions et spéculations parmi ses abonnés.

Kelly Vedovelli a annoncé sa grossesse sur ses réseaux sociaux le 12 février, mais a involontairement laissé filtrer le sexe de son bébé lors d’une collaboration commerciale publiée en stories, déclenchant réactions et spéculations parmi ses abonnés.

À 35 ans, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a confirmé être enceinte de son premier enfant. L’annonce, relayée sur son compte Instagram, a suscité un vif intérêt de la part de sa communauté, attentive aux publications de la personnalité médiatique et influenceuse.

Ce qui devait rester confidentiel a été partiellement dévoilé après la publication d’une collaboration rémunérée. Sur des visuels montrant une baignoire et des biberons présentés comme destinés à une petite fille, plusieurs abonnés ont rapidement interprété ces éléments comme une révélation du sexe du futur bébé.

Publicité

La communication et la réaction de Kelly Vedovelli

Consciente de la portée de sa publication, Kelly Vedovelli a reconnu l’erreur dans ses stories : « J’ai effectivement fait une énorme gaffe dans mes stories précédentes« , a-t-elle écrit, présentant ses excuses aux internautes. Elle n’a pas, pour l’heure, donné d’autres précisions sur la volonté initiale de garder le sexe du bébé secret ni sur l’organisation de ses collaborations commerciales.

La diffusion d’éléments promotionnels apparaissant sur les réseaux sociaux illustre la porosité entre communication personnelle et partenariats payants pour de nombreuses personnalités publiques. Dans ce cas précis, les objets présentés — code couleur, packaging et mise en scène — ont suffi à orienter l’interprétation des abonnés vers l’hypothèse d’une fillette.

Parallèlement à cette annonce, Kelly Vedovelli a répondu à des questions de ses fans lors d’une session questions-réponses. Elle a notamment évoqué Tout beau tout n9uf, la nouvelle émission diffusée sur W9 et liée à son ancien employeur. Interrogée sur le sujet, elle a indiqué n’avoir regardé aucun épisode : « Non je n’ai jamais vu« , a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle n’avait pas eu de télévision depuis un an en raison de problèmes liés à son abonnement SFR.

Publicité

Elle a ajouté qu’en dépit d’une éventuelle disponibilité, l’émission ne l’intéresserait pas : « sans la même équipe et avec un nouveau nom bah ce n’est pas comparable, c’est fini, c’est autre chose, mais ça ne me concerne pas« . Ces propos signalent une distance assumée vis‑à‑vis du programme lancé après son départ.