Kelly Vedovelli : pourquoi elle n’a jamais regardé TBT9

Kelly Vedovelli affirme n’avoir regardé aucune quotidienne de TBT9, la nouvelle émission de Cyril Hanouna lancée sur W9 le 1er septembre 2025, et explique que des problèmes techniques et un choix personnel l’ont tenue éloignée de la neuvième chaîne. Dans une session de questions-réponses avec ses abonnés, l’ancienne chroniqueuse a détaillé les raisons de son désintérêt pour cette version du programme et confirmé son éloignement définitif de la bande depuis la fermeture de C8.

Interrogée directement, Kelly Vedovelli a répondu sans détour : « Non je n’ai jamais vu », précisant qu’elle n’a « plus de télévision depuis un an à cause de SFR ». Elle a cependant nuancé cette explication technique en reconnaissant que, même si son poste de télévision avait fonctionné, elle n’aurait pas suivi la quotidienne : selon elle, le programme n’est plus comparable « sans la même équipe et avec un nouveau nom ».

La présentatrice a situé son retrait dans la continuité de son départ après la fermeture de C8, marquant une rupture nette avec le corpus d’émissions et de collaborateurs qui l’avaient accompagnée jusque-là. Son commentaire souligne un changement d’affect vis-à-vis du format et des dynamiques d’équipe qui animaient anciennement TPMP.

Lors de la même prise de parole sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli a rappelé les motifs qui l’ont conduite à se détacher du plateau : elle se disait « plus tout à fait à l’aise avec l’énergie de l’émission », formule qu’elle a déjà utilisée pour expliquer son retrait professionnel. Elle a estimé avoir « donné ce que j’avais à donner » au programme, soulignant un choix de carrière mûri plutôt qu’un départ précipité.

Depuis ses débuts au sein de l’équipe de Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli avait évolué dans le rôle d’« ambianceuse musicale », poste qu’elle occupait depuis 2017, avant d’endosser plus tard le statut de chroniqueuse. Son positionnement médiatique lui a permis de lancer sa propre émission en partenariat avec Gossip Room, projet qu’elle évoquait déjà au moment de confirmer son choix de ne pas revenir dans la bande.

Sur ses ambitions éditoriales, elle a insisté sur la volonté de traiter des sujets choisis et de parler de thèmes qui lui correspondent, sans subir d’impositions contraires à son confort personnel. Elle a ajouté qu’un retour au sein de l’émission actuelle n’était « pas prévu » pour le moment.

Parallèlement à ces déclarations professionnelles, Kelly Vedovelli a annoncé publiquement un changement majeur dans sa vie personnelle : le 12 février 2026, elle a confirmé sa grossesse, la première de sa carrière, en publiant une vidéo où elle dévoile son ventre arrondi.