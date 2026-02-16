Kelly Vedovelli interpellée sur un éventuel voyage en avion en début de grossesse

Kelly Vedovelli a annoncé sa première grossesse et partage régulièrement son quotidien de future mère sur Instagram ; une récente publication, interprétée par certains comme l’annonce d’un voyage en avion en début de grossesse, a suscité une vague de réactions et provoqué une mise au point publique de la principale intéressée le 16 février 2026.

L’ancienne chroniqueuse de l’émission Touche pas à mon poste ! a choisi les réseaux sociaux pour révéler l’heureuse nouvelle, provoquant un afflux de félicitations de la part de ses abonnés. Dans ses posts, elle expose des éléments de sa grossesse : évolution de son corps, état d’esprit et rendez‑vous médicaux, tout en précisant vouloir préserver certains aspects de sa vie privée.

Si Kelly Vedovelli se montre disponible avec sa communauté, elle demeure discrète sur l’identité du père de l’enfant. Cette réserve ne l’empêche pas d’échanger sur son vécu de future maman, ce qui entretient un lien étroit avec ses abonnés mais ouvre aussi la porte aux conseils et remarques non sollicités.

Réactions autour d’un possible déplacement et réponse de la future maman

Le 16 février 2026, une publication de la jeune femme a alerté plusieurs internautes, qui ont interprété certains indices comme la préparation d’un déplacement en avion. Des commentaires ont alors invité la star à « faire attention » et à « éviter l’avion en début de grossesse », par précaution.

Un internaute a ainsi conseillé à Kelly Vedovelli d’éviter les vols lors des premières semaines de grossesse. En réponse à ce message, la principale intéressée a répondu de manière ferme et directe : « Je suis peut-être pas en début de grossesse, je prends peut-être pas l’avion ».

La réponse, relayée sur les réseaux, illustre la volonté de la candidate de préserver sa liberté de décision et de rectifier des suppositions la concernant. Plusieurs abonnés ont soutenu sa réaction, tandis que d’autres ont exprimé leur étonnement face à la fermeté du ton employé.

Dans les commentaires sous ses publications, certains internautes ont expliqué leurs prises de position par la prudence légitime associée aux premiers mois de grossesse et par la volonté de protéger la future maman et son bébé. D’autres ont rappelé que les choix médicaux et personnels relèvent de la responsabilité de la femme concernée et de son équipe médicale.