Kelly Vedovelli enceinte, elle précise qu’on ne connaît pas le sexe

Kelly Vedovelli a annoncé être enceinte de son premier enfant et s’est exprimée sur la diffusion non désirée d’une vidéo la montrant avec son compagnon, précisant vouloir préserver leur vie privée malgré son exposition médiatique.

Ces dernières années, la vie privée de la chroniqueuse et influenceuse a suscité de nombreuses rumeurs. Après son départ de l’équipe de Cyril Hanouna, des spéculations ont circulé sur une relation entre elle et l’animateur, puis sur une éventuelle liaison de ce dernier avec Tiphaine Auzière. L’absence de Kelly Vedovelli dans l’émission Tout beau, tout neuf a ravivé certaines de ces hypothèses auprès des téléspectateurs.

Face aux rumeurs et aux images mises en ligne, Kelly Vedovelli a choisi de s’adresser directement à son public via sa chaîne YouTube pour clarifier sa situation et défendre sa volonté de confidentialité. Elle a évoqué la diffusion d’une vidéo la montrant avec son partenaire et expliqué son mécontentement quant à la manière dont cette information a été rendue publique.

Kelly Vedovelli se livre sur son couple

« Je suis effectivement en couple », a affirmé Kelly Vedovelli, confirmant publiquement sa relation. Selon ses déclarations, la vidéo en question a été diffusée il y a quelques mois et ne l’a pas satisfaite : elle estime que l’annonce de ce type d’information devait revenir à elle et à la personne concernée.

Dans son intervention, la principale intéressée a rappelé être naturellement discrète sur sa vie privée. Elle a expliqué que la sortie de ces images l’a mise dans une position inconfortable et qu’elle considère que la décision de rendre publique une relation devrait appartenir aux personnes impliquées. « Ce n’est pas une vidéo qui m’a fait plaisir », a-t-elle déclaré.

Kelly Vedovelli a également insisté sur le fait que son compagnon n’est pas une personnalité publique. Elle a demandé un traitement respectueux de sa vie privée afin de l’éviter d’être « mis dans des conditions où il est mal à l’aise ». « On a le droit d’avoir une vie privée pour justement ne pas avoir à se justifier après », a-t-elle ajouté, précisant qu’elle souhaitait conserver un certain contrôle sur les éléments de sa vie personnelle encore disponibles.

Parallèlement à ces confidences, la jeune femme a annoncé sa grossesse. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, elle a confirmé attendre son premier enfant et a montré des images de son baby bump.

Sur sa story Instagram, Kelly Vedovelli a relayé un échange avec sa mère, visiblement enthousiaste à l’idée de devenir grand-mère. La mère a envoyé des photos d’affaires de sa fille datant de son enfance et a demandé : « N’oublie pas de me donner le nom de la lessive j’ai des fringues de poupées à laver aussi ! », remarque que Kelly a commentée en signalant que sa mère sortait déjà les poupées du garage alors que le sexe du bébé n’est pas connu.