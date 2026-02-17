Kelly Vedovelli bientôt maman à 35 ans : visite de l’appartement où elle élèvera son enfant

Kelly Vedovelli , ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste !, a annoncé sur Instagram qu’elle attend son premier enfant à 35 ans via un montage vidéo émouvant où ses proches découvrent la nouvelle en ouvrant une boîte en forme de cœur et en voyant une échographie : rires, cris et larmes rythment la séquence, et son ventre déjà arrondi confirme sa grossesse. La légende, “I miss you sushi”, fait référence aux habitudes alimentaires à limiter pendant la grossesse, notamment le poisson cru en raison du risque de listériose.

Dans la vidéo relayée sur son compte, on voit notamment Ludivine Rétory être émue et s’exclamer “Non arrête ! Je suis tellement contente pour toi” avant d’enlacer la future mère. Parmi les réactions publiées en commentaires, des personnalités du milieu médiatique et du divertissement ont adressé leurs félicitations, à l’image de Francesca Antoniotti, Caroline Margeridon, Nathalie Marquay Pernaut et Valérie Bénaïm. Le montage met en scène la joie des proches et souligne l’importance de ce moment pour Kelly Vedovelli.

Longtemps très discrète sur sa vie privée, Kelly Vedovelli a entretenu le mystère autour de ses histoires sentimentales, alimentant diverses rumeurs non confirmées, y compris autour de personnalités comme Cyril Hanouna. En 2026, elle a cependant déclaré être amoureuse lors d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Vincent Ramonet, en présence de Bob Sinclar et Bastos, en lâchant : “Bah ouais, je suis amoureuse.” Elle y a aussi dévoilé le prénom de son compagnon, Marvin, tout en précisant qu’il mène une vie « tout à fait normale » et en protégeant son identité publique.

De l’appartement parisien au nouvel épisode familial

Cette grossesse intervient après une étape personnelle importante documentée par la star elle‑même : en mars 2023, Kelly Vedovelli présentait sur Instagram son nouvel appartement parisien, décrit avec un parquet clair, une cheminée d’époque et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière. À l’époque, elle commentait ce départ : “À 32 ans, il est temps d’apprendre à (aimer) vivre seule”, évoquant la fin d’une colocation avec son amie Maya et la nécessité de trouver son propre chemin.

Elle a expliqué que la mise au jour de sa relation avait été en partie provoquée par la diffusion d’une vidéo d’eux en soirée sur les réseaux sociaux, déclarant à ce sujet : “En fait, j’ai pas trop eu le choix”. Depuis, elle assume sa vie de couple tout en maintenant une forme de confidentialité autour de la personne qui partage sa vie.

La mention de “I miss you sushi” dans la légende du montage renvoie aux restrictions alimentaires souvent recommandées aux femmes enceintes : la consommation de poissons crus peut présenter un risque de contamination par la Listeria monocytogenes, bactérie impliquée dans la listériose, une infection alimentaire pouvant être dangereuse pendant la grossesse. Les images publiées montrent également l’échographie et des réactions familiales très marquées, attestant du caractère intime et familial de l’annonce.

