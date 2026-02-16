Kelly Vedovelli a touché un cachet astronomique grâce à Cyril Hanouna

Kelly Vedovelli , ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, a annoncé sur ses réseaux sociaux, ce jeudi 12 février 2026, attendre son premier enfant à 35 ans : elle a publié une photo mettant en évidence son baby bump ainsi qu’une vidéo montrant la réaction de ses proches à la nouvelle, suscitant de nombreux messages de félicitations de la part de ses abonnés.

Kelly Vedovelli, ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, a annoncé sur ses réseaux sociaux, ce jeudi 12 février 2026, attendre son premier enfant à 35 ans : elle a publié une photo mettant en évidence son baby bump ainsi qu’une vidéo montrant la réaction de ses proches à la nouvelle, suscitant de nombreux messages de félicitations de la part de ses abonnés.

Sur Instagram, Kelly Vedovelli a partagé des images et une séquence vidéo dans lesquelles elle apparaît rayonnante et visiblement émue. La star des réseaux avait gardé sa grossesse secrète pendant plusieurs mois avant de dévoiler son ventre arrondi, accompagnant la publication de scènes d’annonce aux membres de sa famille et à des amis proches. Les commentaires ont rapidement afflué, mêlant félicitations et messages de soutien.

Révélée au grand public comme chroniqueuse dans l’émission Touche pas à mon poste, la jeune femme s’était fait connaître également comme DJ. Depuis la fermeture de la chaîne et l’arrêt du programme, Kelly Vedovelli n’est pas réapparue aux côtés de Cyril Hanouna, qui animait l’émission. Elle poursuit néanmoins une activité médiatique indépendante, à la fois sur les réseaux sociaux et au sein de nouveaux formats audio-visuels.

Rémunérations révélées et nouveaux projets médiatiques

Dans un volet distinct de révélations médiatiques, une enquête publiée par Mediapart a détaillé les cachets perçus par plusieurs chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Selon ces informations, Kelly Vedovelli touchait environ 2 000 euros par émission. Ces montants, diffusés avant l’arrêt du programme, ont alimenté le débat public sur les rémunérations dans le secteur audiovisuel.

Parmi les autres chiffres dévoilés, la journaliste Géraldine Maillet percevait, selon les mêmes sources, environ 1 200 euros par émission, ce qui, compte tenu d’une participation minimale estimée à huit émissions par mois, pouvait représenter près de 24 000 euros mensuels. Le chroniqueur Gilles Verdez se situait légèrement en dessous de ce niveau, sans que l’enquête n’en précise le montant exact dans le texte rendu public.

Sur le plan professionnel, Kelly Vedovelli n’a pas rejoint l’équipe de Cyril Hanouna lors du lancement de la nouvelle émission Tout beau tout n9uf (TBT9) sur W9. Elle a, en revanche, annoncé son arrivée sur Gossip Room, un média où elle anime désormais des entretiens dans un format intitulé Les Petits Papiers de Kelly. Ce podcast propose des interviews intimistes de personnalités.

