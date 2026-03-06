Kelly des Ch’tis révèle pratiquer le libertinage dans son couple avec Neymar

Kelly Helard a évoqué ouvertement sa vie intime lors d’une interview accordée à Jordan de Luxe dans l’émission Jet de Luxe , confirmant que le libertinage fait partie des options envisagées au sein de son couple avec Neymar, son compagnon et père de ses enfants, tout en insistant sur des règles strictes et sur l’importance de la communication entre partenaires.

Kelly Helard a évoqué ouvertement sa vie intime lors d’une interview accordée à Jordan de Luxe dans l’émission Jet de Luxe, confirmant que le libertinage fait partie des options envisagées au sein de son couple avec Neymar, son compagnon et père de ses enfants, tout en insistant sur des règles strictes et sur l’importance de la communication entre partenaires.

Révélée par la télé-réalité, Kelly Helard s’est imposée dans les programmes du début des années 2010, notamment grâce à sa participation à Les Ch’tis sur W9. Elle a par la suite enchaîné les apparitions dans d’autres formats populaires de télé-réalité et s’est progressivement retirée du devant de la scène avant d’y revenir après sa rencontre avec Neymar.

Neymar, également issu de la télé-réalité — sa première apparition à la télévision remontant à 2013 dans la deuxième saison de La Belle et ses princes — partage aujourd’hui la vie de Kelly. Le couple est parent de deux enfants et, selon les déclarations de Kelly, a construit des règles communes pour encadrer leur vie intime.

Sa vision du libertinage

Lors de son échange avec Jordan de Luxe, Kelly Helard a abordé sans détour le sujet du libertinage, le présentant comme une option de couple qui peut convenir à certains, à condition d’être encadrée. « On est ouvert, ça ne nous dérange pas », a-t-elle déclaré, soulignant que cette ouverture n’équivaut pas à une absence de limites ou à une liberté individuelle totale.

Elle a décrit le libertinage comme un choix propre à chaque relation, évoquant l’existence de couples qui s’autoriseront des expériences communes hors du cadre strictement monogame et d’autres qui ne le feront pas. Kelly a insisté sur le caractère volontaire et consenti de ces démarches, indiquant que tout doit se décider à deux et selon des règles claires.

Interrogée sur les lieux fréquentés pour ce type d’expériences, la candidate a évoqué les clubs libertins, décrits comme des espaces où des couples peuvent explorer ensemble de nouvelles pratiques. Elle a mis en avant la nécessité du consentement explicite, de la communication préalable et du respect des limites de chacun : il faut s’écouter, avancer, tester et ne pas avoir honte de dire ‘Non, ça ne me plaît pas’, a-t-elle dit.

Kelly Helard a précisé que la liberté dont elle parle est encadrée et partagée : chaque partenaire doit pouvoir exprimer son ressenti et poser des limites sans crainte d’être jugé. Elle a également affirmé la possibilité d’interrompre une expérience si l’un des deux se sent mal à l’aise, insistant sur le fait que le dialogue demeure central.