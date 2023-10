Kazakhstan : 11 morts dans une tragédie minière chez ArcelorMittal

- Publicité-

Une nouvelle tragédie frappe le Kazakhstan, où au moins 11 travailleurs ont perdu la vie dans un incendie survenu dans la mine Kostenko, appartenant au géant mondial de l’acier, ArcelorMittal. Dix-huit autres personnes ont été blessées à des degrés divers dans l’accident.

Au moins 11 personnes ont été tuées lors d’un incendie survenu dans la mine Kostenko, qui appartient à la multinationale de l’acier, ArcelorMittal. Les autorités locales ont rapporté que 18 autres travailleurs ont été blessés à divers degrés et ont été transportés à l’hôpital.

L’accident s’est produit alors que 252 mineurs se trouvaient sous terre au moment du drame, dont 205 ont pu être remontés à la surface en sécurité. Les circonstances entourant l’incendie et les causes de cette tragédie font l’objet d’une enquête.

Cet accident suscite des préoccupations quant à la sécurité dans l’industrie minière au Kazakhstan et à la nécessité de renforcer les protocoles de sécurité pour protéger les travailleurs. L’industrie minière est un secteur essentiel de l’économie du Kazakhstan, et ces tragédies mettent en évidence l’importance d’une réglementation stricte et de procédures de sécurité rigoureuses pour prévenir de tels incidents.