Kavinsky, enfant de Barbès, du Pré‑Saint‑Gervais et de Pantin

Kavinsky , de son vrai nom Vincent Belorgey , a été retrouvé mort à son domicile parisien le 28 juillet 2026 à l’âge de 50 ans. L’annonce de sa disparition a provoqué une vague d’hommages, notamment de la part d’ Angèle , avec qui il avait interprété Nightcall lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 . Les circonstances précises de son décès restent à établir : la piste d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est actuellement étudiée par les enquêteurs.

Figure majeure de la scène électro française, Kavinsky s’était imposé à l’échelle internationale grâce à un morceau devenu emblématique, Nightcall. Ce titre, co-produit avec Guy-Manuel de Homem-Christo des Daft Punk, a été utilisé en 2011 pour ouvrir le film Drive réalisé par Nicolas Winding Refn, offrant une exposition mondiale décisive à l’artiste.

Les hommages se sont multipliés depuis l’annonce de son décès. Parmi eux, la prestation d’Angèle aux côtés de Kavinsky et du groupe Phoenix lors de la clôture des JO 2024 avait rappelé, plus d’une décennie après Drive, la place durable de Nightcall dans la culture populaire.

Un parcours ancré dans les quartiers populaires et une carrière marquée par un tube planétaire

Né à l’hôpital Lariboisière, dans le quartier de Barbès, Vincent Belorgey disait en 2022 au quotidien Le Parisien : « Je suis un banlieusard ». Son enfance s’est déroulée au Pré-Saint-Gervais, avant qu’un déménagement ne conduise sa famille à Pantin après le divorce de ses parents. Sa mère, infirmière, a élevé seule ses trois enfants ; il confiait alors : « Elle a fait tout le boulot. Et moi je faisais des petites conneries », affirmant également qu’il n’était « pas né avec une cuillère en argent dans la bouche ».

Adolescent, il enchaîne les petits emplois et se rapproche du réalisateur et musicien Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo), avec qui il collabore sur plusieurs projets avant de s’orienter définitivement vers la musique. Le virage majeur intervient en 2010 avec la sortie de Nightcall, morceau qui, selon lui, « a changé ma vie ».

Malgré une carrière internationale et une place reconnue au sein de la French Touch, Kavinsky est resté attaché à Paris. Il vivait ces dernières années dans le 18e arrondissement, quartier populaire mêlant résidents historiques, artistes et nouveaux arrivants, zones mentionnées dans son parcours personnel comme autant d’influences sur son univers artistique.

Le 28 juillet 2026, les secours ont découvert le musicien sans vie à son domicile dans le 18e arrondissement de Paris. Les circonstances de son décès sont en cours d’examen : la piste d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est étudiée par les enquêteurs.